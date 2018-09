Jeden z dziennikarzy na poniedziałkowej konferencji zapytał, dlaczego Juncker nie brał udziału dotychczas w spotkaniach dotyczących Inicjatywy Trójmorza, a zdecydował się pojechać na szczyt w Bukareszcie. Schinas odparł, że nie należy doszukiwać się w tej kwestii teorii konspiracyjnych.

"To ważna inicjatywa. Dotyczy połączeń między krajami. Wszystkie te morza należą w części do terytorium UE. Zależy nam na tym i to naturalne, że szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker bierze udział w szczycie" - powiedział.

W Brukseli można spotkać się z opiniami, że KE jest obecnie bardziej zainteresowana inicjatywą, niż to było wcześniej.

Tegoroczny, trzeci szczyt Inicjatywy Trójmorza odbywa się w dniach 17-18 września w Bukareszcie, równolegle z Forum Biznesu dla sektorów transportowego, energetycznego i IT/ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne).

Przywódcy dyskutują na nim o zwiększeniu liczby połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych w regionie. W tym celu przedstawiciele uczestniczących w szczycie państw członkowskich UE, a także ich goście, omawiają propozycje dotyczące zwiększenia łączności w regionie.

Inicjatywa Trójmorza zawiązała się w 2015 roku. W skład projektu wchodzi 12 państw członkowskich Unii Europejskiej położonych między Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim i Morzem Czarnym: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump w przesłaniu na Forum Biznesu, zorganizowanym z okazji szczytu Trójmorza w Bukareszcie ocenił, ze Inicjatywa ma wielki potencjał w kwestii m.in. zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego czy redukcji barier w handlu.

Pierwszego dnia szczytu Polska jest reprezentowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, we wtorek w Bukareszcie ma być premier Mateusz Morawiecki. Wśród gości szczytu są m.in. minister energetyki USA Rick Perry, prezesi Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Prezydent Duda bezpośrednio z Rumunii poleci do USA na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.