Dyplomata zapowiedział m.in. wypowiedzenie umowy o wspólnym użytkowaniu Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej z 2003 roku. Rosjanie poważnie utrudniają tam żeglugę statków, płynących do ukraińskich portów w Berdiansku i Mariupolu.

„Baza prawna naszych relacji z Rosją będzie stopniowo przerabiana i jest to faktem. W każdej umowie z Rosją jest punkt o zakończeniu czasu jej obowiązywania, a my mamy plan, w jaki sposób będziemy to robić” - powiedział minister, cytowany przez gazetę internetową „Europejska Prawda”.

„To samo będzie z umową dotyczącą Morza Azowskiego, która przestanie obowiązywać w przyszłości. Kiedy to zrobimy, to już inna kwestia” - podkreślił Klimkin.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret w sprawie wygaśnięcia zawartego w 1997 roku traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską. Traktat nie będzie prolongowany ze względu na konflikt ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie oraz dokonaną przez Rosję aneksję ukraińskiego Krymu.

Traktat o przyjaźni między Ukrainą a Federacją Rosyjską został podpisany w 1997 roku, a wszedł w życie 1 kwietnia 1999 roku. Zawarty został na 10 lat. Jego działanie przedłużało się automatycznie na kolejne 10-letnie okresy, jeżeli żadna ze stron nie wyrażała woli wyjścia z układu co najmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu.

Traktat zawiera zasadę partnerstwa strategicznego, uznanie nienaruszalności istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemne zobowiązanie do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.

W sierpniu w Mińsku poinformowano, że Ukraina zamknęła swoje przedstawicielstwo we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Ukraina była jednym z założycieli WNP i sygnatariuszką aktu jej powołania, podpisanego w 1991 roku wraz z Federacją Rosyjską i Białorusią. Władze w Kijowie nie podpisały jednak statutu Wspólnoty w 1993 roku. W 2014 roku, w wyniku agresji Rosji na Krym, Ukraina ograniczyła swą działalność w WNP do minimum.