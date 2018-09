W piśmie straży miejskiej, opublikowanym na portalu społecznościowym, straż wzywa użytkownika do swojej siedziby w charakterze osoby, co do której "istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie". Użytkownik Facebooka ma złożyć wyjaśnienia na okoliczność wykroczenia określonego w art. 141 kodeksu wykroczeń, czyli mówiącego, że "kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany".

W wezwaniu, straż miejska wskazuje, że "w dniu 4.07.2018 roku około godz. 16.00 w komentarzu opublikowanym w publicznie dostępnej grupie +NieMaAnarchiiParkingowejwPoznaniu!+ w serwisie społecznościowym Facebook, wbrew zakazowi użył słowa nieprzyzwoitego +ku…+".

Pismo z wezwaniem zostało udostępnione m.in. na innych poznańskich grupach i forach internetowych, a także na prywatnych profilach wielu mieszkańców Poznania.

Straż miejska, odnosząc się do sprawy, umieściła swój komentarz także w mediach społecznościowych.

Na swoim oficjalnym profilu poinformowała, że "straże gminne/miejskie, jak każdy inny organ ochrony porządku publicznego, nie mogą zaniechać podjęcia czynności wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem przez mieszkańca podejrzenia popełnienia wykroczenia".

"Do każdego zgłoszenia podchodzimy z należytą starannością, wyjaśniając wszystkie okoliczności zdarzenia i dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego podejmowana jest decyzja o skierowaniu lub odmowie skierowania wniosku o ukaranie" – dodano.

