EC Będzin liczy na poprawę wyników w II półr. wobec I poł. 2018 r.



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I półroczu, a wyniki całego 2018 r. dobre, choć niższe r/r, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia w przyszłym roku dywidendy.

"Ten rok powinien zakończyć się niższymi wynikami niż ubiegły rok, ale dobrymi" - powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews.

Wyjaśnił, że na wyniki I półrocza wpływ miała niższa sprzedaż ciepła wynikająca z łagodnej zimy, a także wyłączeń kotłów związanych z testami instalacji odsiarczania i odazotowania.

"W II półroczu powinna nastąpić poprawa i unormowanie sytuacji. Wszystkie wykonane przez nas prace powinny zaowocować poprawą wyników" - dodał prezes.

Około połowy przychodów elektrociepłowni pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej, natomiast druga połowa ze sprzedaży ciepła. Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest rekompensowany w istotnym stopniu wzrostem cen energii elektrycznej na rynku, zaznaczył Kwiatkowski.

"Jednocześnie w związku z ogłoszeniem oczekiwanych zmian w sposobie ustalania taryfy cen ciepła planujemy aplikować do Urzędu Regulacji Energetyki o szybszą aktualizację cen sprzedaży ciepła. W marcu tego roku wskaźnik ustalany przez URE wzrósł o 0,5% dla ECB Sp. z o.o. Planujemy złożyć wniosek - zarówno my, jak i inne podmioty - o jego korektę" - powiedział także prezes.

Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia w przyszłym roku dywidendy.

"Zwyczajowo Energo-Utech wypłaca 50% zysku w formie dywidendy dla spółki-matki. Chcielibyśmy, żeby Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. również wypłaciła dywidendę za 2018 r. Zakładamy, że na walnym w czerwcu 2019 r. będzie uchwalona pierwsza po przerwie dywidenda dla akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin SA" - wskazał Kwiatkowski.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)