Wielton: Po akwizycji Lawrence David jesteśmy bardzo blisko celów na 2020 r.



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Wielton ocenia, że po zawarciu umowy nabycia udziałów brytyjskiej Lawrence David jest "bardzo blisko" osiągnięcia celów strategicznych wyznaczonych na 2020 r., poinformował prezes Mariusz Golec.

Jak wyjaśnił prezes, Wielton dokonał przybliżonej symulacji połączonych rocznych wyników sprzedażowych swojej grupy i spółki przejmowanej.

"Gdybyśmy to zsumowali, to ilościowo sięgnęlibyśmy już dziś wolumenu ok. 20 tys. sztuk, a wartościowo - ok. 2 150 mln zł. Podajemy to, by pokazać, gdzie jesteśmy w realizacji strategii. Jesteśmy bardzo blisko naszego celu" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

"Największy nacisk powinniśmy położyć na wypracowywaną marżę. Jeszcze brakuje, ale jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie dowieźć ten cel" - dodał Golec.

Podkreślił to także przewodniczący rady nadzorczej Paweł Szataniak.

"Nie zrobimy następnego kroku w przejęciach, dopóki nie dowieziemy 8% EBITDA. Cel w najbliższym czasie to dowiezienie 8% EBITDA" - wskazał.

W prezentacji Wielton przypomniał cele strategiczne na 2020 r.: 2,4 mld zł przychodów, 25 tys. szt. wolumenu sprzedaży przyczep i naczep oraz 8% marży EBITDA. W I poł. 2018 r. wartości te wyniosły odpowiednio: 1 mld zł, 8,8 tys. szt. i 6,9%.

Wczoraj Wielton podał, że zawarł umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów za łączną cenę 26 mln GBP (ze skutkiem na dzień 1 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny do końca IX 2018 r., lecz nie później niż ze skutkiem na dzień 31 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny po 1 X 2018 r.) oraz nabycie pozostałych 25% udziałów w modelu earn-out po zakończeniu roku finansowego za okres 1 czerwca 2021 r. - 31 maja 2022 r. za cenę obliczoną w oparciu o średni wynik EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022. Model earn-out przewiduje maksymalną cenę nabycia za ww. 25% udziałów na poziomie 22 mln GBP w przypadku osiągnięcia średniej marży EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022 w wysokości 10 mln GBP.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)