Fat Dog Games rozpoczął dystrybucję gier na rynku chińskim





Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Fat Dog Games rozpoczął dystrybucję na rynku chińskim na platformie Sonkwo takich gier, jak: "Exorder", "The Chronicles of Nyanya", "Motorbike Garage Mechanic Simulator" oraz "Dream Alone" przy współpracy z Beijing CE-Asia Co., Ltd., podała spółka.



"'Exorder' poza dystrybucją chińską będzie miał premierę 27 września 2018 na platformie Nintendo Switch. Dotychczas gra ukazała się w wersji PC i dostępna jest na platformie Steam oraz na systemy operacyjne Linux oraz Mac. Dodatkowe planowane platformy to wersja na konsolę Xbox One, iOS oraz Android = w przypadku których obecnie trwa certyfikacja" - czytamy w komunikacie.



Natomiast gra "The Chronicles of Nyanya" miała premierę w wersji polskiej i angielskiej 16 lutego 2018 na platformie Steam.



"Gra obecnie jest portowana na konsolę Nintendo Switch oraz Xbox One z planowaną premierą w pierwszym kwartale 2019 roku. Jest to jednocześnie najlepiej oceniania gra FDG według 'Metacritic' z średnią oceną 78/100 według recenzentów" - podano także.



Spółka przypomina także, że gra "Motorbike Garage Mechanic Simulator" miała premierę w wersji angielskiej, niemieckiej i polskiej 14 marca 2018 roku na platformie Steam.



"'Dream Alone' dotychczas gra ukazała się w wersji PC, Nintendo Switch Europe, Nintendo Switch North America oraz Nintendo Switch Australia i dostępna jest na platformie Steam oraz na Nintendo eShop. Dodatkowe planowane platformy to wersja na konsolę Xbox One oraz PlayStation 4. Dream Alone zadebiutuje także w wersji japońskiej na Nintendo Switch Japan" - czytamy także.



Beijing CE-Asia Co., Ltd. prowadzi sprzedaż gier na rynku chińskim od lat 90, kiedy to promował produkty m.in. Electronic Arts oraz Activision. Głównym kanałem dystrybucji partnera jest platforma Sonkwo, za pomocą której dystrybuowane są takie gry, jak "NBA 2k19", "Skyrim" czy "Frostpunk" produkcji polskiej spółki 11 bit studios, podano też w materiale.



Fat Dog Games jest producentem i wydawcą gier. Spółka notowana na NewConnect.



