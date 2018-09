Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka KŚ Magdalena Iwańska, oferta pod nazwą „Studenciak” będzie dostępna w platformie SkyCash od 1 do 31 października br. Kupiony w ten sposób bilet będzie dostępny od razu i ważny przez miesiąc od daty zakupu – czyli np. bilet kupiony 5 października będzie ważny do 4 listopada.

Do wyboru będą wszystkie relacje obsługiwane przez samorządowego przewoźnika, z wyjątkiem odcinka Chałupki – Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec – Zakopane. Podczas kontroli, oprócz biletu, konieczne będzie pokazywanie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie studiów – legitymacji studenckiej lub zaświadczenia dostępnego na stronie KŚ.

„Pomysł na tego typu ofertę pojawił się w ubiegłym roku, gdy w ramach kampanii Rok Studenta konsultowaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia z przedstawicielami środowisk studenckich. Już wówczas chcieliśmy, by zakup +Studenciaka+ wszedł na stałe na listę rzeczy do załatwienia przy rozpoczęciu studiów” - powiedział cytowany przez Iwańską prezes KŚ Wojciech Dinges.

„Chcemy w ten sposób zachęcać studentów do sprawdzenia transportu kolejowego w codziennej drodze na uczelnię. Mamy przy tym nadzieję, że testy wypadną na tyle pomyślnie, że przynajmniej część z nich pozostanie z nami na kolejne miesiące i lata” - dodał.

Studenci i uczniowie to ok. jednej trzeciej z ok. 15,5 mln pasażerów tego przewoźnika w ciągu roku (liczone w ten sposób są pojedyncze przejazdy pojedynczych osób). Z ubiegłorocznej propozycji przewoźnika skorzystały ponad 3 tys. studentów – w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. oznaczało to wzrost sprzedaży o blisko 2,2 tys. biletów.

Ubiegłoroczne konsultacje i wspólne z uczelniami działania przełożyły się też na inne trwałe zmiany. Z myślą o studentach KŚ uruchomiły rozwijane wciąż bezpośrednie połączenie między dwoma ośrodkami akademickimi - Katowicami i Cieszynem; poprawiły też m.in. ofertę na trasie Katowice - Bytom - Tarnowskie Góry – Lubliniec.

Zmiany te KŚ wprowadzają, aby zwiększać atrakcyjność oferty dla pasażerów. Służyć temu ma także planowane na przełom 2018 r. i 2019 r. wycofanie wszystkich dzierżawionych od spółki Przewozy Regionalne ok. 20 pociągów starego typu EN57. Obecnie bydgoska Pesa dostarcza nowe pociągi, które mają je w pełni zastąpić. Odbywa się to jednak z opóźnieniami – producent zapewnia tabor zastępczy.

Ogółem na podstawie umowy z Pesą, będącej efektem wspólnego przetargu samorządu województwa i Kolei Śląskich, zamówiono 19 nowych pociągów (13 w zamówieniu podstawowych i sześć na podstawie tzw. prawa opcji). Możliwy jest jeszcze zakup kolejnych paru pojazdów – w tzw. zamówieniu uzupełniającym. Po tych zakupach KŚ mają korzystać wyłącznie z nowoczesnego lub zmodernizowanego taboru.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Roczny budżet przewoźnika przekracza 200 mln zł. Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką, zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł. W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.