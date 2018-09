GUS: od stycznia do sierpnia liczba rozpoczętych budów wzrosła o 7,4 proc. rdr

Źródło: PAP

Od stycznia do sierpnia 2018 r. rozpoczęto budowę 154 tys. 495 mieszkań, tj. o 7,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika ze wstępnych danych w tym czasie oddano do użytkowania 114 tys. 802 mieszkania, tj. o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem.