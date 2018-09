Jak poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, od stycznia 2016 r. wystawiono w formie elektronicznej ponad 5,9 mln zaświadczeń lekarskich. W tym samym okresie wystawiono 58,7 mln zwolnień na papierze. Rzecznik dodał, że dziennie wystawia się około 70 tys. e-zwolnień (e-ZLA).

Z danych Zakładu wynika, że liczba zaświadczeń wystawianych w formie elektronicznej w ostatnich miesiącach stale rośnie. W czerwcu w takiej formule wystawiono 32,26 proc. zwolnień, w lipcu 35,64, a w sierpniu prawie 37,80 proc. Najwięcej e-zwolnień w sierpniu wystawiono w województwach zachodnio-pomorskim (51,86 proc.) i podlaskim (50,03 proc.).

Jak podaje ZUS, rośnie także liczba lekarzy, którzy wystawiają e-zwolnienia. W sierpniu zrobiło to ponad 40 tys. lekarzy (27,5 proc. upoważnionych do wystawiania zwolnień). Dla porównania: w lipcu było ich około 38 tys., a w czerwcu około 35 tys.

ZUS przypomina, że od 1 grudnia 2017 r. lekarze mogą skorzystać dzięki portalowi PUE ZUS ze specjalnego certyfikatu. "Lekarz za pomocą tego certyfikatu może podpisywać i wysyłać zwolnienia lekarskie oraz inne wybrane dokumenty" - podano. Z danych Zakładu wynika, że dotychczas pobrano 61,1 tys. takich certyfikatów.

W czerwcu prezydent podpisał ustawę, która zakłada wydłużenie okresu, w którym możliwe jest wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie papierowej i elektronicznej - z 30 czerwca 2018 r. do 30 listopada br.

Według wcześniejszych przepisów papierowe zwolnienia miały przejść do historii od 1 lipca. Teraz lekarz ma wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

Upowszechnienie e-zwolnień ma pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu trafi do ZUS i pracodawcy natychmiast. Obecnie papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni, tyle samo czasu ma lekarz na przekazanie go do ZUS. Z danych ZUS wynika, że lekarzy i lekarzy felczerów uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich jest 145,9 tys.

Sejm w ubiegłym tygodniu uchwalił nowelizację ustawy, która zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać także asystenci medyczni. Chodzi o nowelizacje ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nad nowelą będzie jeszcze obradował Senat.