Źródło: PAP

Trójmorze - kraje należące do sojuszuźródło: ShutterStock

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował we wtorek do uczestników szczytu Inicjatywy Trójmorza, by działali na rzecz ściślejszej współpracy między krajami wschodniej i zachodniej części UE. Podkreślił również wagę poszanowania praworządności.