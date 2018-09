„By bronić swoich interesów i wolnego handlu międzynarodowego, Chiny nie mają innego wyjścia, niż zastosować środki odwetowe” - napisano na stronie internetowej ministerstwa. Dodano, że ogłoszenie przez USA kolejnych ceł „wprowadza nową niepewność w konsultacjach między obiema stronami”.

Minister finansów USA Steven Mnuchin zaproponował niedawno chińskiemu wicepremierowi Liu He wznowienie negocjacji handlowych wysokiego szczebla. Dziennik „South China Morning Post” podał jednak, powołując się na źródło w chińskim rządzie, że w związku z ogłoszeniem nowych ceł Pekin prawdopodobnie odrzuci tę propozycję.

Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang nie wyjaśnił wprost, czy do rozmów dojdzie. Na wtorkowej konferencji prasowej w Pekinie ocenił jednak, że jedynym sposobem rozwiązania konfliktu są rozmowy jak równy z równym, tymczasem działania USA nie świadczą o ich „szczerości ani dobrej woli”.

Geng odmówił odpowiedzi na pytanie, jakie konkretnie środki Pekin może podjąć w odwecie, mówiąc, że szczegóły zostaną ogłoszone we właściwym czasie.

Były minister finansów ChRL Lou Jiwei powiedział niedawno w czasie forum gospodarczego w Pekinie, że oprócz nakładania ceł Chiny mogą odpowiedzieć restrykcjami w eksporcie produktów, materiałów i komponentów wykorzystywanych przez amerykański przemysł - podawały chińskie media. W ich relacjach nie przekazano jednak, o jakie towary mogłoby chodzić.

Dotychczas Chiny odpowiadały wet za wet na wprowadzane przez USA karne taryfy, które obejmują już produkty warte 50 mld dolarów rocznie. Chiny nie importują jednak z USA dość dużo, by móc zastosować proporcjonalny odwet również w przypadku taryf ogłoszonych we wtorek.

Nowe karne cła obejmą chińskie towary, których import do USA wyceniany jest na 200 mld dolarów rocznie. 10-procentowe taryfy mają wejść w życie 24 września i stopniowo rosnąć, by do końca roku osiągnąć poziom 25 proc.

"Chińskie praktyki celne bez wątpliwości stanowią realne, śmiertelne zagrożenie dla długoterminowej kondycji i pomyślności amerykańskiej gospodarki" - stwierdził prezydent USA Donald Trump, uzasadniając nowe cła.

Amerykański prezydent zagroził również, że jeśli Pekin zastosuje środki odwetowe – USA natychmiast przejdą do "fazy trzeciej" i podwyższą cła na kolejne chińskie produkty, których import do Stanów Zjednoczonych wart jest 267 mld dolarów rocznie. W takim przypadku karnymi cłami objęty zostałby prawie cały chiński eksport do USA.

Chiński resort handlu określał trwający konflikt celny jako „największą wojnę handlową w historii gospodarki”. Obie strony przeprowadziły wcześniej w tym roku kilka rund negocjacji, ale nie przyniosły one porozumienia.

