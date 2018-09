Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD) Hamaczka ustąpiła tym samym w sporze z prezydentem Miloszem Zemanem, który w czerwcu odmówił mianowania kandydata socjaldemokratów Miroslava Pochego na szefa dyplomacji – napisała agencja CTK. W związku z decyzją Zemana dotychczas resortem kierował Hamaczek.

Wicepremier podkreślił, że jego partia nie doprowadziła do sytuacji, w której musiał, obok sprawowania funkcji ministra spraw wewnętrznych, kierować także resortem spraw zagranicznych. Wcześniej Hamaczek deklarował, że sprawą obsady MSZ zajmie się dopiero po wyborach samorządowych i senackich, które odbędą się 5 i 6 października.

W ubiegłym tygodniu deklarował, że kandydatem socjaldemokratów jest wciąż eurodeputowany Poche. Teraz zmienił zdanie, co niektórzy komentatorzy wiążą z faktem, że Poche w Parlamencie Europejskim poparł zastosowanie art. 7 Traktatu o Unii wobec Węgier. Hamaczek zaprzeczył, by taka interpretacja była uzasadniona i powiedział, że o kandydaturze Petrziczka poinformował Pochego. Europoseł uznał tę kandydaturę za bardzo dobrą. „Pan Petrziczek jest wykształconym i bardzo zdolnym menadżerem, to bardzo dobry wybór” – powiedział Poche.

Petrziczek wcześniej pracował w Parlamencie Europejskim jako asystent europosła Pochego. Według informacji serwisu aktualne.cz, jeżeli Petrziczek zostanie szefem MSZ, to Poche, w chwili gdy przestanie być eurodeputowanym, zostanie jego zastępcą.

Zdaniem komentatorów bliskie związki Petrziczka z Pochem mogą być przeszkodą w zaakceptowaniu kandydatury socjaldemokratów przez premiera Babisza i prezydenta Zemana. Babisz krytykował Pochego, którego Hamaczek po objęciu ministerstwa mianował sekretarzem politycznym MSZ, za wypowiedzi na temat polityki zagranicznej Czech. Prezydent, gdy w czerwcu odrzucił kandydaturę Pochego, argumentował to wsparciem polityka dla przyjmowania migrantów. Komentatorzy zwracali także uwagę, że podczas styczniowych wyborów prezydenckich Poche poparł kontrkandydata Zemana Jirzego Drahosza.

Rzecznik Zemana Jirzi Ovczaczek zapowiedział, że o kandydaturze Petrziczka prezydent będzie rozmawiać z premierem podczas spotkania zaplanowanego na 2 października br.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)