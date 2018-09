Minister mówił, że takie możliwości powstaną dzięki ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów.

"W tym roku wydaliśmy 1 mld 300 mln zł na wsparcie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. To realne wsparcie potrzeb samorządów (...) Na drogi w 2019 r. wydamy 6 mld 85 mln zł" - powiedział Adamczyk na wspólnej konferencji z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim.

"Projekty będą mogły być realizowane do 10 lat. Ten fundusz (Fundusz Dróg Samorządowych - PAP) będzie działał do 2028 roku (...) Do roku 2028 myślę, że wydamy co najmniej 36 mld zł. Tak potężnego programu na prawdę nie było" - dodał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister Adamczyk poinformował, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

"Wprowadzamy możliwość dofinansowania inwestycji samorządowych na drogach gminnych i powiatowych do 80 proc. wartości inwestycji. To oznacza, że gminy o niskim dochodzie będą wreszcie mogły realizować marzenia swoich mieszkańców, będą mogły budować, modernizować, poprawiać stan techniczny dróg na swoich obszarach, angażując tylko 20 proc. środków potrzebnych do realizacji inwestycji" - powiedział Adamczyk.

"Ustaliliśmy, że dofinansowanie będzie wynosiło do 36 mln zł. (...) Do tej pory wartość dofinansowania nie mogła przekraczać kwoty 5 mln zł" - dodał.

Adamczyk poinformował, że dzięki powstaniu Funduszu Dróg Samorządowych poszerzony zostanie krąg beneficjentów rządowego wsparcia o miasta na prawach powiatu. "Miasta na prawach powiatu również będą mogły liczyć na dofinansowanie swoich inwestycji. (...) Poszerzamy krąg beneficjentów Funduszu Dróg Samorządowych, poszerzamy krąg wsparcia o samorządy, o miasta na prawach powiatu" - powiedział Adamczyk.

"Najważniejszym przesłaniem wydarzeń dnia dzisiejszego, decyzji Rady Ministrów, jest realizacja deklaracji, obietnic, które składaliśmy wcześniej, najważniejszym przesłaniem jest to, że Polskie drogi samorządowe będą bezpieczniejsze, będą bardziej przyjazne użytkownikom" - dodał.

Adamczyk przypomniał, że w latach 2009-2015 na budowę i remonty dróg samorządowych planowano wydać 5,4 mld zł, z czego realnie na te cele przeznaczono 5,2 mld zł. "W latach 2016-2019 planowana kwota to bez mała 9 mld zł" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Minister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że jeżeli udałoby się szybko przeprowadzić ustawę przez parlament, to "jest jeszcze szansa, że w tym roku ogłosimy jako rząd nowe nabory pod tą nową ustawą".

"Część projektów, które będzie finansowane z tego Funduszu w przyszłym roku, już mamy wybrane" - dodał.

Minister infrastruktury poinformował, że Lasy Państwowe na potrzeby Funduszu Dróg Samorządowych będą odprowadzały rocznie 2 proc. wartości ze sprzedanego drewna. Podkreślił, że nie chodzi o dodatkową wpłatę, lecz o daninę, którą już obecnie płaci przedsiębiorstwo.

Adamczyk wyjaśnił, że pieniądze uzyskane z tzw. podatku od sprzedaży drewna nie trafią do budżetu państwa jak to jest obecnie, lecz zostaną przekierowane bezpośrednio do Funduszu Dróg Samorządowych.

"To są te same pieniądze, które odprowadzają i nic ponad to. Rząd zdecydował, by było to przekierowane. Lasy Państwowe praktycznie utrzymują status quo jeżeli chodzi o wartość danin realizowanych na potrzeby inne niż statutowe" - zaznaczył Adamczyk.

Od 2016 roku Lasy Państwowe muszą rocznie wpłacać daninę w wysokości 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna. W kwietniu br. przedsiębiorstwo poinformowało PAP, że za 2017 r. wpłaciło do budżetu 158 mln zł tzw. podatku od sprzedaży drewna.

Lasy w ub.r. do budżetu państwa wpłaciły 2 mld zł, a główną pozycją był podatek VAT - ponad 1,8 mld zł.(PAP)

autorzy: Łukasz Pawłowski, Michał Boroń, Anna Wysoczańska, Małgorzata Werner-Woś