"Złoty w dalszym ciągu oscyluje wokół poziomu 4,30/EUR. Dorze rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję - eurozłoty wyznaczył dwutygodniowe minimum 4,2916, ale teraz przyszło lekkie odreagowanie. Nadal jesteśmy jednak poniżej 4,30 i to jest kluczowe, by ten krótkoterminowy trend aprecjacyjny utrzymał się do końca tygodnia" - powiedział Sutowicz.

"W tym tygodniu nie ma w kalendarzu wydarzenia, które mogłoby jednoznacznie przekładać się na wycenę złotego. Uznajemy zatem ten krótkoterminowy kanał zniżkujący na EUR/PLN za wyznacznik notowań w tym tygodniu. Liczymy na to, że w piątek zamkniemy się poniżej 4,30" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem analityka, we wtorek podwyższoną zmienność na wtórnym rynku długu wywołał komunikat Ministerstwa Finansów o anulowaniu czwartkowego przetargu zamiany.

"Początkowo rentowności zniżkowały, zwłaszcza w segmencie 2- i 5-letnim, potem trochę wzrosły" - powiedział.

Według Sutowicza, jeżeli utrzyma się pozytywny sentyment do polskich aktywów, to można liczyć na stabilizację rentowności krajowych SPW na obecnych poziomach, zwłaszcza w przypadku krótkiego końca krzywej.

"Wszystko zależy tak naprawdę od sentymentu zewnętrznego, a ten - jak pokazuje dzisiejsza sesja, ale też cały ten tydzień - jest umiarkowanie sprzyjający dla polskich aktywów" - powiedział.

MF podało w komunikacie we wtorek, że nie zorganizuje zaplanowanego na 20 września przetargu zamiany obligacji skarbowych. W miesięcznym planie podaży resort planował zorganizowanie przetargu zamiany obligacji 20 września, na którym miał sprzedać papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528, a odkupić OK1018, WZ0119 i OK0419.

W komunikacie przesłanym agencji Bloomberg 6 września resort informował, że rozważa odwołanie aukcji.

wtorek wtorek poniedziałek 16.10 9.35 15.30 EUR/PLN 4,2963 4,2956 4,297 USD/PLN 3,6735 3,6749 3,677 CHF/PLN 3,8175 3,8198 3,8182 EUR/USD 1,1695 1,1689 1,1686 DS1020 1,56 1,6 1,61 DS1023 2,54 2,54 2,55 WS0428 3,22 3,22 3,23

Anna Unton(PAP Biznes)