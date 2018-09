Wizz Air zwiększy ofertę z polskich lotnisk o 2,5% r: r do 10,5 mln miejsc w 2019



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Wizz Air, w ramach dostosowania siatki połączeń i optymalizacji działalności w Polsce, zamknie 30 marca 2019 r. bazę linii w Poznaniu, natomiast jeden Airbus A320 zostanie przekazany do gdańskiej floty, umożliwiając uruchomienie czterech nowych tras z Gdańska, podały linie lotnicze. Ponadto cała flota w Warszawie będzie wyposażona w samoloty typu Airbus A321, zostaną dodane dwie nowe trasy ze stolicy Polski oraz wzrośnie przepustowość. Siatka połączeń wzbogaci się również o Charków na Ukrainie - będzie to nowy kierunek z Wrocławia. Ogółem, liczba miejsc w samolotach, oferowanych przez Wizz Air na lotach z Polski wzrośnie o 2,5% r/r do 10,5 mln w 2019 r.

"Ogłoszone dzisiaj wiadomości odzwierciedlają nasze zaangażowanie na polskim rynku oraz umiejętność reagowania na zmieniające się trendy w podróżowaniu. Stale obserwujemy, jak kształtują się oczekiwania klientów, aby jak najlepiej zaspokoić ich potrzeby, oferując niskie ceny biletów i świetną jakość usług. Jednocześnie wciąż szukamy sposobów, aby optymalizować siatkę naszych połączeń. Po wnikliwej analizie, podjęliśmy decyzję, aby zmodyfikować poznańską siatkę połączeń i wykorzystać możliwości rozwoju poprzez przeniesienie i zwiększenie liczby miejsc na innych polskich trasach. Wprowadzamy siedem atrakcyjnych tras z Polski, tworzymy pierwszą flotę Airbusa A321 w Warszawie i zwiększamy dostępność miejsc w sprzedaży w 2019 roku. Dziękujemy naszym kolegom z Poznania za ich ciężką pracę i mamy nadzieję na współpracę w innych bazach w Polsce" - powiedział członek zarządu ds. marketingu Johan Eidhagen, cytowany w komunikacie.

Wizz Air podjął decyzję o dostosowaniu siatki połączeń z Poznania, zamknięciu bazy i wykorzystaniu możliwości rozwoju poprzez przeniesienie i zwiększenie od marca 2019 r. liczby miejsc na innych polskich trasach cieszących się dużą popularnością wśród klientów. Wizz Air będzie nadal realizować loty na kilku trasach z Poznania, w tym: Paryż-Beauvais, Londyn-Luton, Eindhoven, Doncaster-Sheffield oraz Torp-Sandefjord. Wszyscy pracownicy poznańskiej bazy będą mieć możliwość dalszej pracy w Wizz Air w innych lokalizacjach z siatki połączeń WIZZ, wyjaśniono.

W wyniku optymalizacji, do gdańskiej floty zostanie dodany 7 samolot (Airbus A320), co umożliwi rozbudowę siatki połączeń o cztery nowe trasy łącząc Gdańsk z Charkowem od 28 października oraz z Oslo, Bremą i Kutaisi od początku kwietnia. Poza tym wzrośnie tygodniowa liczba lotów na popularnych trasach do Aberdeen, Lwowa, Göteborga i Kijowa. W związku z tym powstanie ponad 30 nowych miejsc pracy w gdańskiej bazie Wizz, czytamy dalej.

"Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu pasażerów w regionie, do kwietnia 2019 roku cała flota Wizz Air w Warszawie będzie składać się z samolotów Airbus A321. 8 samolotów z 230 miejscami na pokładzie umożliwi zwiększenie przepustowości o 11% na trasach ze stolicy utrzymując jednocześnie niskie ceny usług" - podkreślił przewoźnik.

Samoloty, które zostały umieszczone w Katowicach i Warszawie w szczycie sezonu letniego 2018, powrócą do swoich baz w sezonie letnim 2019.

W 2019 roku, oferta sprzedaży Wizz Air będzie liczyć 10,5 mln miejsc w sprzedaży na niskokosztowych trasach z ośmiu lotnisk w Polsce, co stanowi wzrost o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem, podsumowano.

Wizz Air jest największą niskokosztową linia lotnicza w Europie środkowo-Wschodniej, której flota składa się z ponad 100 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 600 trasach. W 2017 r. miał 28,2 mln pasażerów.

(ISBnews)