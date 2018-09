WIG20 zwyżkował we wtorek na zamknięciu sesji o 0,91 proc. do 2.231 pkt. Indeks blue chipów osiągnął dzienne maksimum po godz. 13.00 wzrastając 2.248 pkt. WIG wzrósł we wtorek o 0,84 proc. i wyniósł 57.527 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,69 proc. do 3.996 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,34 proc. do 11.610 pkt.

Giełdy w zachodniej Europie i USA spokojnie zareagowały na kolejną fazę eskalacji napięcia w handlu USA-Chiny. Ok. godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, DAX rósł o 0,3 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,6 proc.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił dodatkowe, 10-procentowe taryfy celne na chińskie towary eksportowane do USA wartości 200 mld USD.

"WIG20 zakończył wczoraj dzień na wsparciu w okolicach 2.210 pkt., a dziś rano od tego wsparcia się odbiliśmy. Pomogły też trochę lepsze nastroje na światowych rynkach. Wydaje się, że inwestorzy wcześniej dyskontowali nowe cła" - ocenia Krzysztof Pado, analityk z DM BDM.

Zdaniem analityka, kolejnym krótkoterminowym poziomem oporu dla WIG20 jest 2.250 pkt.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek ok. 776 mln zł, z czego ok. 611 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów było PKO BP (91 mln zł), którego kurs wzrósł o 1,9 proc.

Najmocniej wśród spółek z WIG20 wzrósł kurs CD Projektu (+4,6 proc.). Wycena spółki wyniosła na zamknięciu 189,5 zł i znalazła się ok. 9 proc. powyżej dołka z 7 września.

CD Projekt poinformował w komunikacie, że planuje premierę gry karcianej "Gwint" i gry fabularnej "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" na platformy PC na 23 października. Premiera na konsole Xbox One oraz PlayStation 4 zaplanowana jest na 4 grudnia 2018 roku.

Wśród blue chipów najmocniej zniżkował natomiast kurs CCC (-2,6 proc.).

O 66,7 proc. wzrosła wycena Gino Rossi po informacji o zawarciu umowy o strategicznej współpracy z CCC. Spółka szacuje przychody z tytułu umowy w latach 2019-20 na 36-40 mln zł, z czego w samym 2019 roku na 15-18 mln zł.

Akcje Wieltonu zdrożały o 10,8 proc., choć przed sesją producent naczep samochodowych podał wyniki, które okazały się niższe niż oczekiwał rynek.

W poniedziałek Wielton poinformował, że kupił 75 proc. udziałów Lawrence David, jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Wartość transakcji wynosi 26 mln funtów. Po tej informacji kurs Wieltonu poszedł mocno w górę i zakończył sesję wzrostem o 6,2 proc.

O 7,33 zwyżkował we wtorek kurs Forte. Notowania producenta mebli rosły drugą sesję z rzędu.

Z kolei mocny spadek kursu akcji, drugi dzień z rzędu, odnotował Getin Noble Bank, którego wycena zniżkowała we wtorek o 5,4 proc., najmocniej wśród spółek z mWIG40.

Anna Unton (PAP Biznes)