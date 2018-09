Indeks S&P 500 rośnie o 0,5 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,9 proc.

Akcje producenta samochodów elektrycznych Tesli rosną o ok. 1,6 proc. Japoński miliarder Yusaku Maezawa będzie pierwszym człowiekiem, który jako turysta wybierze się w komercyjny lot dookoła Księżyca na pokładzie Big Falcon Rocket - ogłosił w poniedziałek w USA (czasu miejscowego) jej producent, firma SpaceX, kierowana przez Elona Muska, CEO Tesli.

Dobrze radzą sobie spółki technologiczne – akcje Netflixa rosną o ok. 2,5 proc., a Amazona idą w górę o ok. 2 proc.

Kurs Apple’a zwyżkuje o ok. 1 proc. po tym, jak produkty firmy zostały wyłączone z nowych ceł USA na chińskie towary.

Zwyżkują też spółki wrażliwe na skutki wojen handlowych jak Catepillar i Boeing.

W Europie pod koniec sesji indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,23 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,34 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,15 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 0,05 na plusie.

Dolar stabilizuje się wobec koszyka walut na poziomie 94,49 pkt.

EUR/USD słabnie o 0,1 proc. do 1,688.

Funt traci 0,1 proc. wobec dolara do 1,3144.

Japoński jen idzie w dół o 0,3 proc. wobec dolara do 112,3, osiągając minima z początku sierpnia.

Informacją, którą żyją rynki we wtorek jest ogłoszenie przez prezydenta Trumpa dodatkowych, 10-procentowych taryf celnych na towary chińskiego eksportu do USA wartości 200 mld USD. Nowe taryfy wejdą w życie 24 września i będą stopniowo podwyższane do końca roku.

"Rynek zaczyna przyjmować do wiadomości, że prezydent Trump pójdzie na całość w sprawie ceł na chińskie produkty. Myślę, że Chiny też muszą być na to przygotowane” – stwierdził Victor Chu, prezes First Eastern Investment Group z Hongkongu.

W reakcji na decyzję Trumpa ministerstwo finansów Chin poinformowało, że Chiny wprowadzą 24 września cła odwetowe na amerykańskie towary o wartości 60 mld dolarów.

Chiński resort handlu poinformował też, że złożył w Światowej Organizacji Handlu (WTO) protest przeciwko ogłoszonym w poniedziałek przez prezydenta USA Donalda Trumpa planom oclenia kolejnych chińskich towarów.

Komisja Europejska opublikowała we wtorek swoją koncepcję zreformowania WTO, którą przedstawi partnerom UE w czwartek w Genewie. Reforma ma zniechęcić Stany Zjednoczone do wycofania się z WTO.

Według nieoficjalnych doniesień rozmowy handlowe między USA a Kanadą mają być kontynuowane w środę.

Reuters poinformował we wtorek, że USA i Indie pracują wspólnie nad pakietem regulacji handlowych, m.in. nad zniesieniem kontroli cen urządzeń medycznych ze strony Indii oraz złagodzeniem barier w eksporcie produktów rolniczych.

Rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 4 pb do 3,03 proc., osiągając najwyższy poziom od 23 maja br.

Ekonomista Nouriel Roubini stwierdził, że Chiny mają w ramach wojny handlowej z USA w zanadrzu „opcję nuklearną” w postaci pozbycia się amerykańskich obligacji.

Zgodnie z oczekiwaniami przebiegło posiedzenie Narodowego Banku Węgier (MNB), który pozostawił we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę procentową na poziomie 0,9 proc. Stopa ta pozostaje na tym poziomie od maja 2016 r.

Według analityków Morgan Stanley Fed w komunikacie po posiedzeniu 26 września może wypuścić silny sygnał ws. zamiaru podwyżki stóp w grudniu, ze względu na zaktualizowany wykres punktowy na 2018 rok oraz na zrewidowany forward-guidance.

"Wielka Brytania będzie prosperować niezależnie od tego, czy porozumienie o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej zostanie zawarte, czy też nie” - zapewnił we wtorek jej minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt.

Unia Europejska naciska na Wielką Brytanię, żeby zagwarantowała, że jeśli osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie Brexitu, w przyszłości nie będzie próbowała go renegocjować - poinformował we wtorek dziennik "The Times".

Rentowność włoskich obligacji 10-letnich spadła o 5 pb do 2,79 proc. po tym, jak minister finansów Giovanni Tria podczas zorganizowanej we wtorek konferencji sprecyzował swoje założenia ws. zrównoważonego budżetu.

Turecka lira osłabia się wobec dolara o 0,8 proc. do 6,34. Lira pogłębia deprecjację trzeci dzień z rzędu, wytracając całkowicie przyrost wartości po podwyżce stóp procentowych w zeszłym tygodniu.

Przedstawiciele administracji Arabii Saudyjskiej dali do zrozumienia, że nie mają nic przeciwko, aby cena ropy Brent przekroczyła 80 dolarów za baryłkę w krótkim okresie.

Wycena ropy Brent wzrasta o 1,4 proc., przekraczając 79,2 dolarów za baryłkę. (PAP Biznes)