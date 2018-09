Włochy: Raport: w ciągu roku o 140 tys. migrantów mniej niż prognozowano

Źródło: PAP

W ciągu ostatniego roku do Włoch przybyło o 140 tysięcy migrantów mniej niż prognozowano na podstawie danych z poprzednich lat, co oznacza oszczędność dla państwa w wysokości około 1 miliarda euro - podkreślono w przedstawionym we wtorek raporcie.