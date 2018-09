Unified Factory ma list intenc. z UCAAS ws. współpracy w Singapurze i Filipinach



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Unified Factory podpisała list intencyjny z UCAAS Inc z siedzibą w Makati (Filipiny) w kwestii reprezentowania spółki przez UCAAS Inc. w negocjacjach o potencjalnej współpracy z operatorem telekomunikacyjnym ViewQwest z siedzibą w Singapurze oraz z operatorem telekomunikacyjnym PLDT z siedzibą w Makati (Filipiny), podała spółka. Ustalenie warunków wzajemnej współpracy ma nastąpić do 15 października.

"Intencją stron jest ustalenie zasad, na jakich UCAAS Inc będzie reprezentował spółkę w negocjacjach dotyczących warunków finansowych, harmonogramu i zakresu funkcjonalnego prac związanych z podjęciem potencjalnej współpracy z operatorem telekomunikacyjnym ViewQwest z siedzibą w Singapurze oraz z operatorem telekomunikacyjnym PLDT z siedzibą w Makati (Filipiny). UCAAS Inc posiadać będzie wyłączność do prowadzenia negocjacji ze wskazanymi operatorami w imieniu Unified Factory" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem negocjacji ze wskazanymi operatorami ma być sprzedaż produktów opartych na funkcjonalności platformy Customer Service Automation tj. UF PRO oraz UF EASY (model SaaS) zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych jak i dla ich klientów, podano także.

"Intencją Unified Factory jest nawiązanie współpracy ze wskazanymi operatorami telekomunikacyjnymi w modelu biznesowym i na zasadach podobnych do przyjętych we współpracy z Netia. UCAAS Inc i Unified Factory dołożą wszelkich starań, aby ustalenie warunków ich wzajemnej współpracy nastąpiło do dnia 15 października 2018 roku" - czytamy dalej.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

