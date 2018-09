Integracja zakłada, że Dom Maklerski Pekao, stanowiący wyodrębnioną jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć Agentów Firmy Inwestycyjnej, podano w komunikacie.



"Działania integracyjne w ramach Grupy Banku Pekao S.A. to kolejny krok w realizacji strategii 'Siła Polskiego Żubra', służącej budowaniu pozycji lidera rentowności i relacji z klientami. Dążymy do zwiększenia jakości i kompleksowości obsługi, integrując usługi maklerskie i bankowe. Chcemy, aby nasza oferta związana z rynkiem kapitałowym była czytelna. A klienci trafiając do naszego banku, mogli skorzystać z pełnej palety usług i produktów na najwyższym poziomie" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w materiale.



Realizacja planowanych działań w zakresie integracji działalności maklerskiej w ramach grupy uwarunkowana jest uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych. Prowadzone działania nie będą wymagały zaangażowania ze strony klientów w ramach poszczególnych integrowanych instytucji. Przeprowadzenie całego procesu zaplanowane jest do końca pierwszej połowy 2019 roku, podsumowano.



Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.