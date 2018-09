W środę zyskują spółki wydobywcze - walory Glencore drożeją o 2 proc., a Rio Tinto o 1,7 proc.

Inwestorzy liczą na mocniejsze odbicie popytu na surowce w Chinach, które zamierzają zintensyfikować działania w sektorze infrastruktury. Są plany przyspieszenia prac przygotowawczych nad niektórymi dużymi projektami infrastrukturalnymi, zwłaszcza w centralnej i zachodniej części Chin, a to oznacza, że wzrośnie zapotrzebowanie m.in. na metale przemysłowe.

Na dalszy plan na razie zeszło kolejne starcie w handlu USA-Chiny.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na początku tygodnia dodatkowe, 10-procentowe taryfy celne na chińskie towary, o wartości 200 mld USD. Nowe 10-procentowe taryfy wejdą w życie 24 września, a od początku stycznia 2019 r. cła wyniosą 25 proc.

Chiny wprowadzą 24 września cła odwetowe na amerykańskie towary o wartości 60 mld dolarów – podało z kolei we wtorek Ministerstwo Finansów Chin.

"Biorąc to wszystko pod uwagę, cła +wet za wet+, mogło być gorzej" - mówi David Madden, analityk rynku w CMC Markets UK.

"Ten impas jest na razie daleki od rozwiązania, może być +come back+" - dodaje.

Na giełdach w Europie w środę mocno tanieją akcje Danske Banku, o ponad 6 proc., w reakcji na informacje, że prezes banku Thomas Borgen ustąpi ze stanowiska w związku z zarzutami, że Danske Bank znajdował się w centrum dużego skandalu w Europie związanego z praniem brudnych pieniędzy. Borgen kierował Danske Bank od 2013 r.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1683 USD. Japoński jen - po zwyżce o niecałe 0,05 proc. - jest wyceniany po 112,35 za dolara USA. Turecka lira drożeje o 0,2 proc. do 6,3744 USD, a południowoafrykański rand zwyżkuje o 0,6 proc. do 14,8133 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pkt. bazowy do 3,05 proc.

Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 0,4 proc. do 70,10 USD za baryłkę.

Miedź na LME drożeje o 0,7 proc. do 6.131,00 USD za tonę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.40

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3365,02 0,20 1,15 DAX Niemcy 12188,18 0,25 1,30 FTSE 100 W.Brytania 7323,45 0,32 0,14 CAC 40 Francja 5376,35 0,23 0,83 IBEX 35 Hiszpania 9473,20 0,27 1,79 FTSE MIB Włochy 21320,44 0,43 1,71

(PAP Biznes)