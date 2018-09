ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 64,3% r: r w sierpniu



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 56 701 szt. w sierpniu br., co oznacza wzrost o 64,3% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. w Polsce zarejestrowano 376 031 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 18,1% r/r, wynika z danych ACEA.

ACEA podało także, że w całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na nowe samochody wzrósł w sierpniu o 31,2% r/r do 1,13 mln sztuk. W okresie styczeń-sierpień odnotowano wzrost o 6,2% do 10,86 mln pojazdów.

"Sierpień jest zwykle miesiącem z najniższą sprzedażą w roku, ale rynek samochodów osobowych w UE wzrósł znacząco (+ 31,2%) w sierpniu 2018 r. i było to ponad 1,1 mln nowych pojazdów. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie tego wyjątkowego wzrostu to wprowadzenie nowego testu WLTP, który ma zastosowanie do wszystkich nowych rejestracji samochodów od 1 września 2018 r. Dlatego niektórzy producenci aut oferowali pojazdy sprzed WLTP w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. W rezultacie dwucyfrowe wzrosty zostały zanotowane w wielu krajach UE, a także na pięciu głównych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Od stycznia do sierpnia 2018 r. na głównych rynkach największe wzrosty zanotowano w Hiszpanii (+14,6%), Francji (+ 8,9%) i Niemczech (+ 6,4%), podczas gdy sprzedaż samochodów pozostała stabilna we Włoszech (-0,1%) i zmniejszyła się w Wielkiej Brytanii (-4,2%), podano również.

(ISBnews)