Łączne przychody 22 agencji PR wyniosły 220 mln zł w 2017 roku



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Łączne przychody 22 agencji public relations w 2017 roku wyniosły 220 mln zł. W przypadku 19 firm, które obecne były także w rankingu za 2016 rok, łączny przychód wzrósł o 12%, wynika z rankingu przygotowanego przez magazyn "Press". Pięć największych agencji - Partner of Promotion, MSLGroup, 24/7Communication, Hill & Knowlton Poland, AM Art-Media Agencja PR - odnotowało łącznie ponad 119 mln zł przychodów.

Wzrosła również liczba agencji deklarujących ponad 10 mln przychodów. W 2016 roku było ich 7, rok później – 10.

"Trzy pierwsze miejsca w porównaniu z 2016 rokiem pozostały bez zmian. Pozycję lidera obroniła agencja Partner of Promotion z przychodem ogółem 39,6 mln zł ( wzrost o 2,2%), na drugim miejscu jest MSLGroup - 27,9 mln (wzrost o 12,4%), na trzecim 24/7Communication - 20,7 mln zł (wzrost o 9,2%). Największy wzrost wśród firm w rankingu odnotowały agencje FleishmanHillard - o 107,7 % do 12 mln zł (awans na miejsce 7. z 12.) i Hill & Knowlton - o 78,9% do 16 mln zł (awans z miejsca 9. na 4.)" - czytamy w analizie przygotowanej przez "Press".

"Press" zauważa również, że coraz więcej agencji PR zaczyna oferować klientom oprócz klasycznych działań PR takie usługi, jak digital& social media marketing, content marketing czy działania SEO. Podaje przykład grupy OnBoard Think Kong, która łączy agencję PR i digitalowo-kontentową. Kolejnym przykładem takiej agencji jest United in Partners Group, która w swojej grupie ma agencję PR Partner of Promotion, agencję dedykowaną marką luksusowym PR Premium, agencję eventową Silver Plate czy wreszcie agencję, która zajmuje się komunikacją marketingową Tailor & Baker.

"PR wszedł do działań marketingowych, bo marketingowcy rozumieją, że potrzebują PR, że dzięki niemu są w stanie osiągnąć więcej" - powiedział dyrektor zarządzający MSLGroup Sebastian Stępniak, cytowany w materiale.

Na piątym miejscu uplasowała się agencja AM Art-Media, w tym roku z przychodem 14,8 mln zł. Przez kilka ostatnich lat AM Art-Media utrzymywała się w czołówce rankingu, będąc jedną z dynamiczniej rozwijających się agencji PR w Polsce. Obsługuje takie firmy, jak m.in. PZL- Świdnik, Grupę LUX MED, Jeronimo Martins Polska, Kapsch Telematic Services, Sąd Arbitrażowy przy KIG.

"Public relations to dziedzina, która od samego początku mogła pochwalić się olbrzymią gamą narzędzi, mimo że wielu chciało ją ograniczać jedynie do media relations. Branża PR nieustannie się rozwija i wdraża kolejne usługi nadążając za nowymi rozwiązaniami i technologiami. Są oczywiście różne agencje public relations, świadczące różne usługi lub specjalizujące się w jakimś węższym zakresie PR np. relacjach inwestorskich, e-PR, media relations czy eventach. Są też firmy, takie jak nasza agencja, oferujące pełne spektrum usług PR. AM Art-Media jest obecna na rynku już od 20 lat i staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów w różnych obszarach szeroko pojętego public relations: od media relations, szkolenia, e-PR aż po eventy czy doradztwo marketingowe. Rozwijamy się wraz z rynkiem i potrzebami naszych klientów" - wskazał prezes AM Art-Media Ignacy Krasicki.

Do 13 rankingu magazynu "Press" zgłosiły się 22 agencje PR oceniane według przychodów z 2017 roku. Dane zebrano na podstawie ankiet przesłanych przez agencje, a zweryfikowano na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez zarządy firm do KRS lub dokumentów skarbowych.

(ISBnews)