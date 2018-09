Obecny podczas podpisania umowy w miejscu rozpoczęcia odcinka nowej drogi w Rdzawce minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że ta inwestycja powinna ruszyć już w 2015 r., ale została wstrzymana przez poprzedni rząd.

„Dzisiejszy dzień należy do szczególnych dla Podhala i wszystkich mieszkańców naszego kraju, którzy od czasu do czasu wybierają się na Podhale. To wielka determinacja polityków, to wielka determinacja parlamentarzystów” – powiedział minister.

16 kilometrowy odcinek nowej Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r. Koszt inwestycji to 880 mln 100 tys. zł.

W ciągu nowej dwupasmowej drogi powstaną cztery węzły, w tym dwa w Nowym Targu oraz w Obidowej i Klikuszowej. W 90 procentach trasa będzie przebiegała nowym śladem.

Pierwotnie przetarg na realizację tej inwestycji wygrała chińska firma Stekol, ale ostatecznie nie spełniła wszystkich kryteriów i oferta ta została odrzucona. W związku z wyłonieniem kolejnej, droższej oferty, konieczne było podpisanie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksu do umowy gwarantującej sfinansowanie inwestycji. Jest ona o 90 mln zł droższa w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów.

Odcinek Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu będzie łączył się z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem z Rdzawka - Chabówka. Na kolejnych trzech odcinkach w kierunku Krakowa prace nad nową Zakopianką są już mocno zaawansowane.

