Niemcy wzywają Albanię do kontynuowania reform

Źródło: PAP

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas (SPD) wezwał w środę władze Albanii do kontynuowania procesu reform, by przekonać wszystkie państwa Unii Europejskiej do rozpoczęcia w przyszłym roku negocjacji akcesyjnych z Tiraną.