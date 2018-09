Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,61 proc. do 26 405,76 pkt. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,13 proc. do 2907,95 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,08 proc. osiągając poziom 7950,04 pkt.

Liderem wzrostów były w środę największe banki. Ponad 3 proc. rosły m.in. Goldman Sachs, Bank of America, J.P.Morgan Chase i Citigroup, a niecałe 3 proc. zyskał Morgan Stanley.

Dobry nastawienie do sektora bankowego to efekt rosnącej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co przekłada się na wzrost zysków banków. Rentowność 10-letnich Treasuries rośnie od kilku dni, w środę doszła do 3,08 proc., osiągając najwyższy poziom od końca maja.

Wśród analityków rośnie przekonanie, że w przyszłym tygodniu Fed ponownie podwyższy stopy procentowe, a kolejna taka decyzja nastąpi w grudniu tego roku.

Spadkom z kolei przewodziły spółki technologiczne. Amazon i Netflix traciły po ok. 2 proc. Jak do tej pory wrzesień nie jest udany dla tej grupy spółek. Szereg niekorzystnych informacji, które pojawiają się w ostatnim czasie, nie zwiększają apetytu inwestorów na ich akcje.

Akcje McDonald’s poszły w górę o ok. 0,5 proc. Komisja Europejska poinformowała w środę, że nieopodatkowanie niektórych zysków McDonald's w Luksemburgu nie było działaniem sprzecznym z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwowej. Prowadzone przez blisko trzy lata śledztwo zakończyło się bez nałożenia kar.

Uwagę inwestorów zwróciła w środę spółka Tilray, która zajmuje się produkcją leków opartych na konopiach indyjskich. Jej akcje w ciągu dnia wzrosły 90 proc., ale dzień zakończyła na blisko 40 proc. plusie. Citron Research – instytucja zajmująca się krótką sprzedażą, poinformowała o zajęciu krótkiej pozycji na akcjach Tilray, W ciągu miesiąca kurs spółki wzrósł o ponad 330 proc.

„Ruch na akcjach Tilray wykracza poza zdrowy rozsądek. Nie trzeba ekspertów, by to wyjaśnić. To dynamika charakterystyczna dla spółek o niskim free floacie” – napisano na Twitterze Citron Research.

Spółka Tilray miała w drugim kwartale 2018 roku niecałe 10 mln USD przychodów i stratę na poziomie netto. Kapitalizacja firmy wynosi 28 mld dolarów, co oznacza, że jest wyższa niż w przypadku ponad 59 proc. firm wchodzących w skład S&P 500.

W środę opublikowano dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Liczba rozpoczętych inwestycji budowy domów osiągnęła najlepszych od trzech miesięcy wynik, wzrastając do 1,282 mln w sierpniu, wobec 1,174 mln miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się 1,238 mln nowych budów.

Niespodziewanie spadła liczba nowych pozwoleń na budowę w sierpniu do 1,229 mln z 1,303 w lipcu. To najwyższy spadek od lutego 2017 r.

Jak na razie wojna handlowa USA-Chiny nie przekłada się na notowania rynkowe. Według analityków ING inwestorzy uznali, że stopniowe podnoszenie ceł na chińskie towary przez USA daje realne szanse na uniknięcie dalszej eskalacji protekcjonizmu. Analitycy zaznaczają, że "optymizm jest prawdopodobnie przedwczesny".

„Stoimy w obliczu coraz większych trudności w utrzymaniu stabilnego rozwoju chińskiej gospodarki” – powiedział w środę premier Chin Li Keqiang. Premier dodał, że Chiny nie zamierzają dewaluować waluty w odpowiedzi na cła USA.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na początku tygodnia dodatkowe, 10-procentowe taryfy celne na chińskie towary, o wartości 200 mld USD. Chiny wprowadzą 24 września cła odwetowe na amerykańskie towary o wartości 60 mld dolarów.

Bloomberg donosi, powołując się na cztery źródła, że prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia w negocjacjach handlowych między Kanadą a USA ws. NAFTA w tym tygodniu jest niskie.

Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland spotyka się w środę z sekretarzem ds. handlu USA Robertem Lighthizerem. Strony podejmują wysiłki, aby wypracować kompromis do końca września po tym, jak USA osiągnęły porozumienie ws. NAFTA z Meksykiem w sierpniu.

Cena ropy WTI na NYMEX w Nowym Jorku wzrosła o 1,2 proc. do 70,7 USD za baryłkę po publikacji raportu Departamentu Energii USA, w którym poinformowano, że zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły w ubiegłym tygodniu o 2,06 mln baryłek do 394,14 mln baryłek. (PAP)