W.Brytania: May do liderów UE: porzućcie nieakceptowalne żądania

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May zaapelowała podczas szczytu Unii Europejskiej w Salzburgu do liderów pozostałych 27 państw Unii, by porzucili "nieakceptowalne" żądania ws. Brexitu i przypomniała, że ponoszą odpowiedzialność za wypracowanie porozumienia.