"Kontrola w PPL dotycząca realizacji polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników PPL oraz działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie nie została jeszcze zakończona. Obecnie trwa analiza zebranych dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez PPL. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu wystąpienia pokontrolnego - mówi "Pulsowi Biznesu" Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Z informacji "PB" wynika, że w sierpniu PPL dostał kilkanaście trudnych pytań. Najważniejsze: kiedy został opracowany i zatwierdzony plan generalny dla lotniska. "To jeden z kluczowych dokumentów, obowiązkowy dla każdego portu, wymagany przez Prawo Lotnicze. Ostatni plan generalny dla Lotniska Chopina był przygotowany w 2015 roku jeszcze przez poprzednika obecnego prezesa" - twierdzi "PB", cytując jednego ze swych rozmówców.

Wówczas - jak pisze gazeta - warszawski port planował rozbudowę za 250 mln zł, która miała pozwolić na zwiększenie przepustowości do 22 mln pasażerów. Projekt miał ruszyć w 2016 r. Za czasów Mariusza Szpikowskiego, który został szefem PPL, większych inwestycji jednak nie było: spółka kupiła m.in. elementy do toalet dla niepełnosprawnych, lampy do drogi startowej, urządzenia rentgenowskie do kontroli bagażu - pisze "PB".

Jak czytamy, w tym roku na lotnisku Chopina, które w 2017 obsłużyło 15,75 mln pasażerów, została wprowadzona cisza nocna. Planowane inwestycje - rozbudowa terminala i więcej płyt postojowych - mają zwiększyć przepustowość dróg startowych z 38 do 50 operacji na godzinę, a dzięki cichszej flocie liczba operacji na dobę urośnie z 650 do 800 - podaje "PB".

Mariusz Szpikowski zapewnia, że na Lotnisku Chopina wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem przebudowy.

Według "Pulsu Biznesu" inna kwestia, o którą pytają kontrolerzy Ministerstwa Infrastruktury, dotyczy "spraw pracowniczych": pozwów ok. 30 zwolnionych osób, z których większość dochodzi swoich praw w sądzie pracy i rejestru spraw sądowych. Jest też prośba o przedstawienie tabeli wynagrodzeń w latach 2016-18 i zasad udostępniania pojazdów służbowych przez szefa PPL.(PAP)