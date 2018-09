JW Construction miało 21,4 mln zł straty netto, 24,7 mln zł straty EBIT w I poł.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - J.W. Construction odnotowało 21,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka podała w raporcie, że istotny wpływ na wynik finansowy za I półrocze 2018 roku miała strata ze sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu w wysokości 15 184 356,85 zł.

Strata operacyjna wyniosła 24,67 mln zł wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,75 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 135,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 21,45 mln zł wobec 9,1 mln zł straty rok wcześniej.



W I półroczu 2018 roku Grupa sprzedała brutto łącznie 758 lokali.

"W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 131 lokali. Z inwestycji realizowanych w I półroczu br. oraz projektów zakończonych lub uruchomionych w ramach sprzedaży rezerwacyjnej, przed rozpoczęciem budowy, lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach to łącznie 5 056 sztuk w tym: 3 050 to lokale sprzedane i nieprzekazane, 2 006 to lokale będące w ofercie do sprzedaży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W perspektywie najbliższych lat Grupa przygotowuje, w oparciu o posiadany bank ziemi, 25 nowych inwestycji mieszkaniowych, aparthotelowych i magazynowych, na łączną liczbę 7 278 lokali o łącznej powierzchni 486 tys. m2" - czytamy dalej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.



