Fat Dog Games: 'Dream Alone' pojawi się na Nintendo Switch Japan 27 IX br.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Data premiery gry "Dream Alone" na Nintendo Switch Japan została wyznaczona na 27 września br., dzisiaj rozpoczęta została także przedsprzedaż gry na tej platformie, podał wydawca gry Fat Dog Games. Cena gry została ustalona na 1 350 jenów japońskich. Gra wydawana jest na rynku japońskim przy współpracy Fat Dog Games oraz lokalnego dystrybutora Worker Bee.

"Dotychczas gra ukazała się w wersji PC, Nintendo Switch Europe, Nintendo Switch North America oraz Nintendo Switch Australia i dostępna jest na platformie Steam oraz na Nintendo eShop. Dodatkowe planowane platformy to wersja na konsolę Xbox One oraz PlayStation 4. Zarząd emitenta poinformuje o postępach w pracach w oddzielnych komunikatach. 'Dream Alone' zadebiutuje także w wersji chińskiej na platformie Sonkwo [...]. Worker Bee pracuje także nad premierą wersji japońskiej 'Dream Alone' w Japonii poprzez lokalne kanały sprzedażowe" - czytamy w komunikacie.

Fat Dog Games prezentował "Dream Alone" na targach na całym świecie (ChinaJoy w Szanghaju, PAX West w Seattle, Gamescom w Kolonii, PGA w Poznaniu), w ocenie zarządu gra wzbudzała duże zainteresowanie graczy w trakcie produkcji, podano również.

"Worker Bee to kluczowy partner emitenta w dystrybucji gier na rynku japońskim. Poza 'Dream Alone' w wersji japońskiej zostanie również wydana gra 'Cow Catcher Simulator'. Obecnie trwają pracę nad przekazaniem do dystrybucji na rynku japońskim większej ilości tytułów" - podsumowano.

Fat Dog Games jest producentem i wydawcą gier. Spółka notowana na NewConnect.

(ISBnews)