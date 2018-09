KKR zainwestuje 125 mln euro w InPost w ciągu 5,5 roku



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - InPost oraz KKR - amerykańska firma inwestycyjna - zawarły porozumienie gwarantujące 125 mln euro finansowania dla InPost w okresie 5,5 roku. Tym samym InPost zwiększy skalę działania i uruchomi nowe lokalizacje Paczkomatów, których sieć obejmuje obecnie 3800 maszyn w całej Polsce, podał InPost.

"Dodatkowe finansowanie z KKR - jednej z wiodących firm inwestycyjnych, wraz ze wsparciem naszego akcjonariusza Advent International to doskonały fundament dla dalszego rozwoju InPost. Advent już ogłosił plan zainwestowania 250 mln zł w naszą infrastrukturę paczkomatową i rozwój usług kurierskich. Porozumienie z KKR wzmocni nasze projekty i zapewni, że będziemy mogli oferować klientom jeszcze większy i lepszy standard usług" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Advent International i InPost poinformowały wcześniej, że zainwestują w 2018 roku do 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich. Do końca roku firma chce mieć 4500 Paczkomatów w Polsce.

"InPost zbudował wiodącą pozycję na polskim rynku logistycznym, opartą na wyraźnych trendach wzrostowych w sektorze e-commerce. Dzięki temu osiąga świetne wyniki ekonomiczne. To doskonała szansa, by zaangażować się w taki biznes wraz z Adventem i wspierać dalszy rozwój infrastruktury InPost" - powiedział dyrektor KKR Paul Atefi, cytowany w komuikacie.

Jak podkreślił dyrektor zarządzający Advent International Nick Rose, porozumienie z KKR oznacza kolejny, duży krok w rozwoju InPost i wesprze plany inwestycyjne spółki.

"InPost do końca lipca 2018 roku dostarczył już 40 mln paczek, bijąc kolejny rekord. To doskonały moment, by spółka kontynuowała inwestycje w infrastrukturę i innowacyjne rozwiązania technologiczne - zwiększając tym samym bazę klientów" - powiedział Rose.

W okresie styczeń-sierpień 2018 roku InPost dostarczył ponad 46 mln przesyłek, tj. o 48% więcej r/r, w tym Paczkomaty notowały wzrost o 47%, a Kurier InPost o 50%.

KKR jest wiodącą globalną firmą inwestycyjną, zarządzającą szerokim spectrum aktywów - w tym private equity, inwestycjami energetycznymi, infrastrukturalnymi, działa też w sektorze nieruchomości i finansów. Tworzy partnerstwa strategiczne i zarządza funduszami hedgingowymi.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)