O 9.30 inwestorzy poznają decyzję banku centralnego Szwajcarii (SNB) w sprawie polityki monetarnej SNB. Analitycy nie spodziewają się na razie żadnych zmian.

W czwartek również bank centralny Norwegii przedstawi swoje ustalenia dotyczące stóp procentowych.

O 10.30 na rynku pojawi się informacja o sprzedaży detalicznej w W.Brytanii w sierpniu.

Tymczasem negocjacje w sprawie Brexitu znalazły się w impasie.

Nieformalna kolacja liderów państw unijnych w środę w Salzburgu nie przyniosła postępu ani w sprawie migracji, ani w kwestii różnic między unijną "27", a W. Brytanią ws. Brexitu - wynika z informacji od uczestników spotkania.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która przyjechała do Salzburga z misją rozmiękczenia strony unijnej, jeśli chodzi o negocjacje dotyczące Brexitu, nie osiągnęła zakładanych celów.

Przywódcy unijni, którzy wypowiadali się po kolacji nie byli zachwyceni tym, co usłyszeli od szefowej brytyjskiego rządu. "Nie ma w tym momencie postępu. Mamy zastój" - oceniła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

"Porozumienie w sprawie Brexitu jest ważne dla rynków, deadline jest za kilka miesięcy, a w polityce wszystko jest możliwe" - mówi Alfonso Benito, ekonomista Dunas Vapital.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku.

"Zmiany na rynkach są bardzo małe, co wskazuje, że są one spokojne zarówno, co do Brexitu jak i wojen handlowych USA-Chiny" - dodaje.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1680 USD.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 3,06 proc.

Ropa WTI na NYMEX zyskuje 0,8 proc. do 71,70 USD/b, po zwyżce w środę o 1,8 proc.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3374,36 0,17 1,22 DAX Niemcy 12222,97 0,03 1,39 FTSE 100 W.Brytania 7343,47 0,17 0,85 CAC 40 Francja 5404,17 0,19 1,43 IBEX 35 Hiszpania 9504,60 0,19 1,88 FTSE MIB Włochy 21343,68 0,30 2,39

(PAP Biznes)