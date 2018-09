Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w uroczystym otwarciu żłobka miejskiego w Łęczycy (Łódzkie). Powstał on dzięki dofinansowaniu z rządowego programu "Maluch plus".

Pierwszy miejski żłobek w Łęczycy powstał w budynku przedszkola nr 2. Dla najmłodszych mieszkańców tego miasta przygotowano 18 miejsc. Remont i wyposażenie pomieszczeń kosztowały około 120 tys. zł. Dotacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokryła 80 proc. kosztów inwestycji.

"Jestem ogromnie zadowolona, że w Łęczycy – miejscowości, w której do tej pory nie funkcjonowała żadna instytucja opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, powstał nowy żłobek, który proponuje opiekę dla osiemnaściorga dzieci. Dla nas to niezwykle ważne, że powstają takie placówki w niewielkich miejscowościach, w których do tej pory ich nie było" – powiedziała Rafalska.

Powstawanie takich miejsc – podkreśliła minister – pozwala rodzicom łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Zaznaczyła, że dzięki temu życie w mniejszych miejscowościach staje się łatwiejsze niż w dużych miastach. Podziękowała też władzom samorządowym za zaangażowanie w inicjatywę.

"Nasz rządowy program +Maluch plus+ wspiera właśnie takie samorządowe inicjatywy. Dofinansowuje modernizacje bądź inwestycje, a następnie pobyt dziecka. Dzięki zmianom w programie i większemu dofinansowaniu rośnie wskaźnik użłobkowienia" – wyjaśniła minister.

Szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej wskazała, że dzięki rządowym działaniom w ponad dwa lata liczba miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi zwiększyła się w kraju o 70 proc.

"Dziś mamy 143 tysiące miejsc w żłobkach. To powód do satysfakcji dla naszego rządu, który prowadzi intensywną politykę rodzinną. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra współpraca z samorządem" – podkreśliła Rafalska.

"Żłobki zapewniają wysoki standard opieki. Są piękne, kolorowe, mają profesjonalny personel, który daje większe poczucie bezpieczeństwa rodzicom niż przypadkowi opiekunowie. Zmieniliśmy przepisy dotyczące wielu norm – bezpieczeństwa, żywienia, standardów zatrudnienia. W takich miejscach mamy dzieci pod absolutną kontrolą. To nowa era w żłobkach" – dodała minister Rafalska.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau poinformował, że w 2018 r. z programu "Maluch plus" trafi do województwa 14 mln zł. Pieniądze te pozwolą utworzyć blisko 800 nowych miejsc dla dzieci. Dofinansują też ponad 1,6 tys. już istniejących. (PAP)

Autor: Bartłomiej Pawlak