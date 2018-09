Wcześniej szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że zaproponuje unijnym liderom takie rozwiązanie, by jesienią "domknąć" porozumienie dotyczące umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz deklaracji politycznej co do ram przyszłej współpracy.

"Mamy zgodę, w listopadzie będzie specjalny szczyt" - powiedział Kurz dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów unijnych liderów w Austrii. Na razie nie wyznaczono daty, ale Tusk sugerował, że będzie to połowa listopada.

Oznacza to, że do końca roku szczyty unijne będą się odbywały co miesiąc - na październik i grudzień zaplanowane są bowiem regularne posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

W czwartek szefowie państw i rządów unijnej "27", bez premier Wielkiej Brytanii Theresy May, mają omawiać w Salzburgu podeście UE do końcowej fazy rozmów w sprawie Brexitu. W środę May, która zabrała głos na kilka minut w trakcie kolacji w gronie 28 przywódców, namawiała ich do ustępstw w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną.(PAP)