PrimeBit Games wydał swoją flagową grę 'Magic Nations'





Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - PrimeBit Games wypuścił na rynek pełną wersję swojego najważniejszego tytułu - "Magic Nations", podała spółka.



"Mamy przyjemność przekazać naszym użytkownikom kompletną wersję flagowego tytułu Prime Bit Games - 'Magic Nations'. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby gra była jak najbardziej interesująca i każdy znalazł w niej coś dla siebie. Przygotowaliśmy produkt, w którym gracze będą mogli sprawdzić swoje zdolności strategiczne, taktyczne oraz umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim i posiadanymi zasobami. Zadbaliśmy również o piękną grafikę, która uprzyjemni czas spędzony w grze i będzie uzupełnieniem przygody w świecie magii" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.



"Magic Nations" to "strategiczna karcianka osadzona w świecie fantasy dla graczy z całego świata, oparta na rywalizacji". Taktyka i odpowiednio wykorzystanie posiadanych zasobów zdecyduje o sukcesie lub porażce gracza. Rozgrywka w "Magic Nations" polega na logicznym myśleniu i dostosowaniu swoich ruchów do warunków panujących na polu walki. Użytkownik może wziąć udział w specjalnych kampaniach lub zdecydować się na bitwę z innymi zawodnikami. Podczas tych potyczek gracze rozstawiają swoje oddziały i wykorzystują umiejętności bohaterów z posiadanych kart. Odpowiednie pokazanie swoich silnych stron i odkrycie słabych punktów u przeciwnika mogą zdecydować o sukcesie lub porażce, podano także.



"Skomponowaliśmy karty w taki sposób, aby każda kolejna rozgrywka różniła się od poprzedniej. Wszyscy bohaterowie naszej gry charakteryzują się innym zestawem cech, które w odpowiednim zestawieniu tworzą barierę nie do pokonania. Aby wygrać, należy doprowadzić swoich przeciwników do sytuacji bez wyjścia, utraty kart lub kapitulacji" - dodał Ręczkowicz.



Świat gry zamieszkuje sześc ras, z których każdej nadano inną charakterystykę. To pozwala graczom wcielić się i utożsamić ze swoją postacią. Każdej z nich dedykowane są specjalne karty, podzielone na cztery rodzaje: normalne, magiczne, legendarne i starożytne. Użytkownicy mogą zdobywać je podczas kampanii, oraz kupować i sprzedawać innym graczom. Udostępniono również unikatowe karty, które można zdobyć grając w inne produkcje studia, czytamy dalej.



"Magic Nations" to gra multiplatformowa - spółka aktualnie pracuje nad portingiem tytułu na Xbox One, Nintendo Switch, iOS i Android, podsumowano w komunikacie.



PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.



(ISBnews)