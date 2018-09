CBOS: 49 proc. zadowolonych z premiera Morawieckiego; 41 proc. zwolenników rządu

Źródło: PAP

We wrześniu 49 proc. badanych przez CBOS było zadowolonych z tego, że funkcję szefa rządu pełni Mateusz Morawiecki, a niezadowolonych - 28 proc. Do zwolenników rządu zalicza się 41 proc. badanych, 22 proc. - do jego przeciwników. Nadal 53 proc. dobrze ocenia wyniki działalności rządu.