Solaris rekrutuje ponad 200 pracowników do zakładów w Bolechowie i Środzie Wlkp.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach rozpoczął kampanię wspierającą proces zatrudnienia ponad 200 pracowników w fabrykach w Bolechowie oraz Środzie Wielkopolskiej, podała firma.

"Rozpoczęta kampania rekrutacyjna firmy Solaris Bus & Coach S.A. ma na celu wsparcie procesu zatrudnienia ponad 200 pracowników w fabrykach w Bolechowie oraz Środzie Wielkopolskiej. Solaris oferuje umowę o pracę m.in. na stanowiskach: lakiernik, elektryk, mechanik, spawacz, magazynier. Poszukiwane są osoby z doświadczeniem oraz te, które takowego nie posiadają, ale chętnie skorzystają z kursów podnoszących kwalifikacje" - czytamy w komunikacie.

Solaris deklaruje, że gwarantuje stabilne zatrudnienie w nowocześnie wyposażonym miejscu pracy. Podkreśla, że umowy o pracę zawierane przez spółkę są bez żadnych pośredników. Dodatkowo pracownicy Solarisa mogą liczyć na rozwój kwalifikacji, podwyżkę już po 3 miesiącach, dofinansowanie posiłków, dodatki do wakacji oraz szereg innych bonusów, podano także.

"Zdecydowaliśmy się na akcję promocyjną procesu rekrutacji po to, aby dotrzeć do najszerszego grona potencjalnych pracowników. Solaris to nowoczesna firma, oferująca produkty bazujące na innowacyjnych technologiach, która przykłada dużą wagę do kultury organizacyjnej. Wraz z zatrudnieniem w Solarisie zyskuje się nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji" - powiedziała wiceprezes ds. personalnych, BHP i IT Krystyna Woźniak, cytowana w komunikacie.

Promocja ofert pracy jest realizowana w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. Wykorzystywane nośniki to billboardy w przestrzeni miejskiej, ekrany reklamowe w autobusach, materiały informacyjne dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz radio, podano także.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

(ISBnews)