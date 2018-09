Według agencji Reutera ustalane są jeszcze szczegóły spotkania. Źródła unijne, z którymi rozmawiała PAP, również wskazywały tę samą datę, podkreślały jednak, że liderzy muszą jeszcze skonsultować się w sprawie terminu w swoich krajach, by móc go ostatecznie potwierdzić.

Dodatkowe spotkanie szefów państw i rządów UE oznacza, że do końca roku szczyty unijne będą się odbywały co miesiąc - na październik i grudzień zaplanowane są bowiem regularne posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

W czwartek szefowie państw i rządów unijnej "27", bez premier Wielkiej Brytanii Theresy May, omawiali w austriackim Salzburgu podeście UE do końcowej fazy rozmów w sprawie Brexitu. W środę May, która zabrała głos na kilka minut w trakcie kolacji w gronie 28 przywódców, namawiała ich do ustępstw w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Bruksela domaga się funkcjonującego prawnie "bezpiecznika" na wypadek, gdyby nie doszło do porozumienia gwarantującego swobodny przepływ towarów między Irlandią a Irlandią Północną. Proponowane przez UE rozwiązania są odrzucane przez Londyn. Z informacji przekazywanych przez źródła unijne w Salzburgu wynika, że w tej sprawie nie ma zbliżenia stanowisk.

Z Salzburga Krzysztof Strzępka(PAP)