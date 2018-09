Dyrektor strategii PGE: Miks bardziej oparty na OZE - tańszy i bezpieczniejszy



Wrocław, 20.09.2018 (ISBnews) - Miks energetyczny oparty w większym stopniu na odnawialnych źródłach energii (OZE) będzie tańszy, bardziej bezpieczny i spełniający oczekiwania rosnącej liczby firm, uważa Monika Morawiecka, członek rady zarządzającej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i dyrektor departamentu strategii w grupie.

"Pozytywny czynnik ekonomiczny to spadające koszty energetyki odnawialnej. To jest nowy element, który parę lat temu nie był dla nas oczywisty" - powiedziała Morawiecka podczas panelu na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu.

Podkreśliła, że OZE jest trudne z wielu powodów - integracji sieci, czy tego, że jest niesterowalne, ale nie jest już drogie.

"Presja ekonomiczna jest z dwóch stron - zarówno podwyższenie kosztów energetyki konwencjonalnej, z drugiej strony - obniżenie kosztów OZE powoduje, że w przyszłości miks oparty na OZE w większym stopniu niż teraz będzie tańszy niż miks oparty na źródłach konwencjonalnych" - wskazała dyrektor.

Zwróciła uwagę także na rosnącą presję ze strony firm - odbiorców energii elektrycznej, które są gotowe nawet płacić więcej, ale chcą korzystać z energii odnawialnej.

"Takich firm jest coraz więcej w Polsce i tej presji od tej strony będzie coraz więcej. Jeśli nie zmienimy miksu w tym kierunku, to może te firmy już nie będą chciały inwestować w Polsce, albo będą przenosić swoje zakłady" - powiedziała Morawiecka.

Kolejnym czynnikiem jest bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane m.in. jako dostęp do paliwa.

"OZE nie zużywa paliwa - jeśli chodzi o wiatr i fotowoltaikę - które trzeba by było importować. Ważne jest też rozproszenie tych źródeł, co w erze terroryzmu nie jest bez znaczenia" - podsumowała.

Wcześniej dziś wiceprezes PGE Paweł Śliwa powiedział podczas wrocławskiego kongresu, że PGE podtrzymuje swój strategiczny cel osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku OZE w 2030 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)