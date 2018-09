Lidl: Polscy dostawcy wyeksportowali towary o wartości 2,3 mld zł w 2017 roku



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Polscy dostawcy Lidl Polska (tj. 219 firm) wyeksportowały w ub.r. towary o łącznej wartość 2,3 mld zł do ponad 20 europejskich państw, gdzie obecne są sklepy Lidl, podała firma.

"Nawiązując współpracę handlową, pierwszy kontakt z dostawcą i ustalenie warunków współpracy rozpoczyna się wiele miesięcy przed wprowadzeniem produktów do sprzedaży. Najważniejszym, początkowym krokiem jest sprawdzenie jakości artykułów oferowanych przez dostawcę - wymagamy certyfikatów jakościowych, takich jak IFS czy BRC na najwyższym poziomie. Po nawiązaniu relacji handlowej i wprowadzeniu produktów do sprzedaży na bieżąco monitorujemy ich jakość na każdym etapie łańcucha dostaw - rocznie przeprowadzamy ponad 6 600 badań w niezależnych laboratoriach badawczych. Współpraca z nami jest zatem wymagająca, ale i opłacalna - to ogromna szansa na rozwój biznesu" - skomentowała Communications Manager Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w komunikacie.

Ponad 70% obrotu w sieci Lidl Polska generowane jest na produktach pochodzących od polskich dostawców, podkreślił też Lidl Polska.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w 30 krajach istnieje około 10 500 sklepów tej marki, a w Polsce - ponad 630.

