Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że podczas nieformalnego szczytu UE w Austrii, potwierdzone zostało stanowisko z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej. "Decyzje są bardzo dobre dla Polski. Będą one polegały na tym, że przyjmowanie jakichkolwiek uchodźców jest na zasadzie dobrowolności. Nie będzie można narzucić Polsce jakiegokolwiek schematu dotyczącego przyjmowania uchodźców" - mówił premier.

"To jest twarde stanowisko Polski, które podtrzymaliśmy, łącznie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Republiką Czeską, ze Słowacją i z Węgrami" - mówił szef rządu. "To warto podkreślić, ponieważ być może wkrótce się okaże, że sukces ma wielu ojców i inni będą próbowali się ogrzać przy tych decyzjach" - dodał.

Morawiecki relacjonował, że podczas rozmów wskazywał, iż kontrolowanie migracji to jest kwestia bezpieczeństwa i ochrony granic. W tym kontekście wskazał na propozycję reformy Frontexu, mającej swoją siedzibę w Warszawie agencji, która ma się w jeszcze w większym stopniu zajmować bezpieczeństwem granic zewnętrznych od strony zapobiegania nielegalnym migracjom. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie jej uprawień oraz liczby pracowników aż do 10 tys. osób.

Polski premier przypominał, że już teraz pracownicy różnych służb polskich, straż graniczna, uczestniczą w misjach w Mołdawii i Gruzji, a wcześniej byli w Bułgarii i Grecji. "Jesteśmy bardzo aktywni w tej pomocy" - wskazał Morawiecki. Zaznaczył, że Polska przekazała 50 mln euro dla krajów bałkańskich i południowego sąsiedztwa UE na infrastrukturę, rozwój sektora prywatnego oraz zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Chodzi o realizowaną za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Inicjatywę Wzmocnienia Gospodarczego (Economic Resilience Initiative - ERI), której celem jest również zapobieganie migracji.

Morawiecki zadeklarował, że Polska jest gotowa świadczyć pomoc również w kontekście Frontexu; zastrzegł przy tym, że wzmocnienie tej agencji musi być związane z negocjacjami dotyczącymi przyszłego wieloletniego budżetu UE. "Należne nam środki związane z polityką rolną, z polityką spójności nie mogą ucierpieć na skutek zwiększenia wydatków w tym zakresie. Bardzo o to dbamy i mamy też pozytywne sygnały z tego procesu negocjacyjnego" - oświadczył szef polskiego rządu.

Z jego słów wynika, że Polska jest gotowa do współpracy z państwami afrykańskimi, żeby odsyłać tych, którzy nielegalnie znajdą się na terytorium UE, ale też by na miejscu, np. w krajach Afryki Północnej blokować nielegalną migrację. "Chcemy ukrócić zbrodniczy proceder przemytu ludzi" - zaznaczył Morawiecki.

Innym tematem szczytu był Brexit. Premier podkreślił, że Polska jest krajem, który "stara się przełamać impas" i mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zapewnić przewidywalność dla przedsiębiorców i polskich obywateli mieszkających na Wyspach. Jego zdaniem spekulacje, które pojawiały się na temat ewentualnego drugiego referendum w Wielkiej Brytanii mają niewielką wagę polityczną. Według źródeł unijnych szefowa brytyjskiego rządu Theresa May zapewniła pozostałych przywódców, że jej kraj wyjdzie z UE 29 marca 2019 r. i nie będzie żadnego drugiego referendum w tej sprawie.

"Sygnały, które płyną z Wielkiej Brytanii są jednoznaczne. W marcu przyszłego roku Wielka Brytania przestanie być krajem członkowskim UE" - oświadczył Morawiecki. Zauważył przy tym, że jest oczywiście problem granicy między Irlandią a Irlandią Północną, ale - jak zapewnił - Polska wykazuje pełną solidarność w tej kwestii z resztą UE.

Premier poinformował, że niedługo spotka się z głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem. "Jesteśmy krajem, który konstruktywnie stara się zapewnić to, żeby współpraca między Polską a Wielką Brytanią, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, nie ucierpiała, żeby ona była taka jak do tej pory, możliwie taka jak do tej pory" - powiedział.

Morawiecki ocenił, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE, to "kolejny element dezintegracji Zachodu" i zmniejszenia konsolidacji pozycji Unii względem "pewnych sił, które nie działają na korzyść Unii, Europy czy USA". Premier wymienił tu Daleki Wschód, Chiny oraz Rosję. "Utrzymanie spójności i spoistości całego Zachodu jest bardzo ważne, to też podkreśliłem dziś wielokrotnie" - dodał szef rządu.