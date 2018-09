Koreańskie firmy chcą współpracować w projekcie polskiej elektrowni jądrowej



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Republika Korei jest gotowa wziąć udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej, zadeklarował ambasador Korei Południowej w Polsce Sung-Joo Choi podczas Polsko-Koreańskiego Forum Jądrowego.

"Szczególnie od października 2013 roku, kiedy dwoje naszych prezydentów zadeklarowało partnerstwo strategiczne, Polska i Korea są zobowiązane do wspólnego poszukiwania istotnych obszarów wzajemnie korzystnej współpracy. Biorąc pod uwagę redukcję emisji CO2 jak również bezpieczeństwo energetyczne, polski rząd aktywnie planuje nowy projekt budowy elektrowni jądrowej. Jako strategiczny partner Polski, Republika Korei jest gotowa wziąć udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej, na zasadzie obopólnych korzyści" - powiedział Sung-Joo Choi, cytowany w komunikacie Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Republika Korei od 2009 roku eksportuje swoje cywilne technologie jądrowe. Pierwszą umowę na realizację inwestycji zawarła ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Kontrakt objął wówczas budowę 4 bloków elektrowni jądrowej o mocy 5 600 MWe.

"W latach siedemdziesiątych zakupiliśmy zagraniczne technologie jądrowe i od tego czasu nieprzerwanie inwestujemy w nie i je rozwijamy. KHNP włożyło ogrom pracy w stworzenie koreańskiego reaktora APR1400, który zakupiły ZEA. Obecnie z powodzeniem konkurujemy na rynkach międzynarodowych oferując zagranicznym partnerom nasze technologie. Właśnie na tym obszarze skupiamy nasze wysiłki. Prowadzimy rozmowy nt. budowy elektrowni jądrowych między innymi z Polską, Czechami i Arabią Saudyjską" - powiedział prezes KHNP Jae-hoon Chung.

Koreańskie firmy, takie jak KHNP, KEPCO E&C, KEPCO NF, KEPCO KPS, Doosan i Daewoo wzięły udział w Forum, aby rozmawiać z polskim biznesem.

"W realizacji projektu jądrowego upatrujemy również możliwości transferu technologii i podniesienia kompetencji, które będą mogły być wykorzystane w innych zaawansowanych branżach. Pragniemy zainteresować naszych koreańskich partnerów lokowaniem jądrowych inwestycji produkcyjnych w Polsce z perspektywą eksportu na rynki europejskie. Możemy doskonale połączyć polskie i koreańskie doświadczenie i kompetencje" - powiedział główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Andrzej Sidło.

"Realizując projekt jądrowy polski rząd od samego początku przywiązuje wagę do możliwie dużego zaangażowania krajowego przemysłu, począwszy od etapu projektowania, poprzez sam etap budowy elektrowni, jej eksploatację i serwisowanie. Najwyższe wymagania i standardy obowiązujące w sektorze jądrowym pozytywnie wpłyną na rozwój sektora energetycznego w Polsce" - wskazał z kolei zastępca dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Zbigniew Kubacki.

Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe zorganizowali: firma Korea Hydro & Nuclear Power, Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA) oraz Koreańskie Stowarzyszenie Jądrowe na rzecz Współpracy Międzynarodowej (KNA) we współpracy z Ministerstwem Energii RP oraz Ambasadą Korei w Polsce.

(ISBnews)