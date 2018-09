Wyszukiwarki internetowe pokazują mniej niż 10% zawartości Internetu. Ponad 90% danych ukrywa się w tzw. deep web takich jak bazy danych czy archiwa, których wyszukiwarki nie indeksują. Dlatego tak przydatne jest tworzenie portali, które umożliwiają pobieranie w jednym miejscu danych z wielu baz. Taką rolę spełnia portal dane.gov.pl, któremu będzie poświęcony tegoroczny Hackathon. Forsal.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Hackathon odbędzie się w weekend 27-28.10.2018 w Warszawie. Zachęcamy do udziału osoby z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach. Zgłoszenia rejestrujcie na stronie hackathon.gov.pl do czwartku 11 października 2018 r.

Wyzwania dla uczestników:

• Znalezienie najlepszego sposobu na wyszukiwanie danych geolokalizacyjnych – konwertery

Lokalizacje obiektów zapisywane są w różny sposób. Jak umożliwić jednolite wyszukiwanie uwzględniające wszystkie typy danych, np. wyszukanie wszystkich szkół w danym mieście z oddziałami integracyjnymi? Masz pomysł? Dołącz do nas!

• Zaprezentowanie pomysłu na wizualizowanie danych

„Surowe” dane bywają niezrozumiałe dla obywatela. Wizualizacje danych na portalu, np. nowe animacje i wykresy mogą zaowocować większą transparentnością działań urzędów. Wiesz jak to zrobić? Pochwal się swoim pomysłem na hackathonie.

• Poprawa jakości danych poprzez walidatory

Jakość zbiorów danych zależy od umiejętności dostawców - urzędników pracujących w publicznych instytucjach. Już ponad 100 instytucji dostarcza dane na portal dane.gov.pl Ministerstwo Cyfryzacji szkoli dostawców danych. Stworzenie automatycznych sugestii poprawiania jakości danych, które dostawcy otrzymają podczas wgrywania nowych danych na platformę, wpłynie na poprawę ich jakości.

Zobacz pozostałe wyzwania i dołącz do nas! Zapraszamy specjalistki i specjalistów z różnych dziedzin, np.: UX, UI, design, data science, research. Do udziału mogą się zgłaszać zarówno zespoły z własnym pomysłem (2-5 osób), jak i osoby indywidualne. Zachęcamy do skorzystania z pomocy organizatorów w kompletowaniu zespołu. Pomoże Wam to poznać osoby patrzące z innej perspektywy. W końcu innowacje biorą się z niecodziennych połączeń!

Na pomysłach się nie skończy - zwycięskie projekty zostaną wdrożone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na najlepsze zespoły czekają nagrody o łącznej wartości ponad 30.000 zł.