Minister SWiA Joachim Brudziński zapytany w czwartek w TV Trwam o toczący się pomiędzy Polską a UE spór o reformę wymiaru sprawiedliwości odpowiedział, że "w stolicach państw tzw. starej unii dostrzegana jest determinacja i wola rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego" do budowy dobrych i pozytywnych relacji z partnerami w Unii Europejskiej.

"Chcę tu podkreślić bardzo wyraźnie, wbrew temu, co ci totalni, wzywający na pomoc czy to ulicę, czy zagranicę opowiadają o jakimś rzekomym Polexicie, czy wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Uważamy naszą obecność w Unii Europejskiej za wartość dla państwa, dla obywateli, również dla naszego bezpieczeństwa, ale zawsze to podkreślamy - z jednym zastrzeżeniem, że w ramach naszej obecności w Unii Europejskiej będziemy traktowani jako równorzędny partner, a nie tak, jak byliśmy traktowani za czasów rządów naszych poprzedników" - podkreślił Joachim Brudziński.

Minister dodał, że "próbuje się stwarzać wrażenie", że rząd Prawa i Sprawiedliwości cofnie się z reformy wymiaru sprawiedliwości, bo "wystraszy się różnego rodzaju pomruków". Zaznaczył jednak, że rząd chce rozmawiać. Przypomniał, że podczas szczytu w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Podkreślił również, że "takie rozmowy" prowadzi również wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

"Jesteśmy suwerennym i pełnoprawnym państwem Unii Europejskiej i chcemy korzystać z obowiązujących traktatów Unii Europejskiej w zgodzie z ich brzmieniem, a jednym z zapisów traktatowych jest to, że wewnętrzne regulacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości pozostają wyłączną kompetencją pastw członkowskich, państw narodowych" - dodał.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk