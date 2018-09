To najwyższa cena miedzi na LME od 13 sierpnia.

Na giełdzie metali w Szanghaju miedź zdrożała w piątek o 1,1 proc.

"Kurczące się zapasy magazynowe miedzi i wyższy import metalu do Chin sugerują, że popyt na metale w tym kraju nadal się utrzymuje" - mówi Wen Yue, wicedyrektor ds. handlu w Tongling Nonferrous Metals Group.

Większość traderów na rynku miedzi jest "byczo" nastawiona co do cen metalu w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Analitycy Goldman Sachs Inc. prognozują, że metale mogą zyskiwać do końca tego roku, bo inwestorzy już się przyzwyczaili do napięć związanych z wojnami handlowymi, a na dodatek wzrost gospodarczy w największych gospodarka pozostaje mocny, co wiąże się też z rosnącym popytem na surowce.

Stratedzy BOCI Global Commodities oceniają, że w IV kw. ceny miedzi będą w granicach 6.000-6.500 USD za tonę z powodu niskich zapasów metalu.

W czwartek na LME w Londynie miedź straciła 39 USD do 6.082,00 USD za tonę.