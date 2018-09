GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF



Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - GPW zakłada, że utrzyma stabilny 80% udział w rynku obrotu akcjami, pomimo planowanego wejścia do Polski platformy handlu elektronicznego (MTF), poinformował prezes Marek Dietl.

"Nic nie zmusza do wysiłku, jak konkurencja. W perspektywie roku spodziewamy się, że w efekcie wejścia MTF rynek - czyli łączne obroty na polskich akcjach - urośnie 10-20%. Przygotowaliśmy program zwiększający płynność w obliczu wejścia MTF. Liczymy na utrzymanie 80% udziału w rynku, nawet przy jego oczekiwanym wzroście" - powiedział Dietl na spotkaniu z dziennikarzami.

Zaznaczył, że GPW promuje płynny handel w ramach strategii defensywnej.

"Nie mamy fundamentalnych obaw o biznes w perspektywie roku. Z kolei półtora roku od teraz liczymy, że nasze nowe inicjatywy strategiczne zaczną przynosić pierwsze efekty. To tradycyjne giełdy tworzą dużo większą wartość dla akcjonariuszy i MTF muszą przemyśleć swoje modele. Dlatego będziemy konsekwentnie kroczyć do celów z aktualizacji naszej strategii" - stwierdził szef GPW.

Komentując zapowiedziane wejście MTF do Polski, Dietl ocenił, że "zapał deregulacyjny poszedł nieco zbyt daleko".

"Ci, którzy nie muszą ponosić kosztów pozyskiwania emitentów, korzystają na tych, którzy te koszty ponoszą. Jesteśmy sami z kosztami, a przychodami będziemy musieli się dzielić z operatorem elektronicznego handlu. Może chociaż MTF przyciągnie dodatkową płynność na polski rynek" - dodał Dietl.

"Jesteśmy świadomi, że nasz produkt akcyjny jest w fazie dojrzałości i skokowe przyrosty przychodów mogą być trudne do osiągnięcia. Dlatego inwestujemy w nowe obszary i możliwe jest ujawnienie kolejnej inicjatywy jeszcze w tym roku" - wskazał prezes GPW.

Według doniesień medialnych, na polski rynek wejdzie niedługo operator platformy MTF - BATS Europe.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)