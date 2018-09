QuarticOn otrzymał 8 mln zł od Acatis, chce zadebiutować na New Connect w X





Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - QuarticOn otrzymał od niemieckiego funduszu Acatis Investment wsparcie w wysokości 8 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na ekspansję na nowe rynki i dokończenie prac nad rozwiązaniem w modelu SaaS. Spółka jeszcze w październiku chce zadebiutować na New Connect.



"Dostrzegliśmy, że QuarticOn jest na dobrej drodze, aby skutecznie wykorzystać technologię opartą o sztuczną inteligencję do wsparcia sprzedaży w sklepach internetowych, poprawiając ich konkurencyjność. QuarticOn stabilnie zwiększa swoje przychody i bazę klientów, więc naturalnym dla nas było to, aby wesprzeć finansowo dalszy rozwój spółki" - powiedział zarządzający Acatis Investment Hendrik Leber, cytowany w komunikacie.



QuarticOn to rosnąca od kilku lat spółka technologiczna, twórca opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. Systemy te wykorzystywane są głównie przez firmy e-commerce, serwisy e-mail marketingu oraz serwisy wideo na życzenie i telewizje internetowe, a także korporacje rozwijające omnichannel, przypomniano.



"Jesteśmy liderem w Europie Środkowej, naszych rozwiązań używają setki firm sprzedających w internecie. [...] Nasze najbliższe plany obejmują także bezpośrednie relacje z inwestorami w Polsce. Jesteśmy w procesie wejścia na New Connect, jest on na tyle zaawansowany, że spodziewamy się debiutu jeszcze tej jesieni. Znamy przy tym swoją rynkową wartość - Acatis wycenił QuarticOn na 80 mln zł" - podkreślił prezes i założyciel QuarticOn Paweł Wyborski.



Systemy QuarticOn są wykorzystywane przez sklepy i serwisy internetowe z całego świata. Według danych Datanyze, Polsce QuarticOn posiada ponad 41% udziału w rynku, jest także dominującym dostawcą rozwiązań do personalizacji i rekomendacji w Czechach, na Słowacji oraz w krajach bałtyckich, spółka ma biuro także w Wielkiej Brytanii. Obecny model oznacza sprzedaży rozwiązania dla większych e-sklepów i opłacie zależnej od wzrostu obrotów lub stałego abonamentu.



"Jesteśmy operacyjnie rentowni, liczymy przychody w milionach. Jednak nasze cele są dużo ambitniejsze, dlatego inwestujemy mocno w rozwiązanie SaaS. Rynek europejski jest jednym z najlepszych rynków handlu internetowego na świecie, wg Ecommerce Foundation, w rozwiniętych krajach starego kontynentu w najbliższych latach będzie on rósł w tempie od 10 do 15% rocznie, a w krajach rozwijających się o ponad 15%. Do tego nasze marże, np. w Wielkiej Brytanii, są wyraźnie wyższe niż w Polsce" - podsumował Wyborski.



(ISBnews)