Aplisens zarejestrował spółkę zależną w Turcji



Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Aplisens zarejestrował spółkę Aplisens Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji, w której objął 51% udziałów, podała firma.

"Zarząd Aplisens S.A. […] powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 19 września 2018 r. spółki Aplisens Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji (Bursa)" –- czytamy w komunikacie.

Kapitał zakładowy Aplisens Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi wynosi 440 000 TRY, co odpowiada kwocie 256,1 tys. zł.

W nowo powołanej spółce Aplisens objął 51% udziałów, natomiast pozostałe 49% udziałów objęte zostało przez osobę fizyczną - obywatela Turcji, który będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego, podano także.

"Celem utworzenia spółki Aplisens Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Aplisens na rynku tureckim i w krajach ościennych. Spółka będzie zajmowała się dystrybucją produktów Grupy Aplisens" - czytamy dalej.

Sprzedaż grupy kapitałowej Aplisens na rynkach zagranicznych w I poł. 2018 roku stanowiła 70% sprzedaży grupy, a udział rynków pozostałych (poza Unią Europejską i rynkami WNP) wynosił 5,5% sprzedaży ogółem, przypomniano.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

