Źródło: PAP

Pomimo tego, że w mijającym tygodniu paliwa drożeją zaledwie o 1 grosz, to ich ceny zbliżają się do tegorocznych rekordów z maja. Litr Pb95 kosztuje średnio 5,12 zł, ON 5,05 zł, a tankowanie autogazu to wydatek 2,32 zł za litr - zauważają analitycy.