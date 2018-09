Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy podjęła uchwałę o powołaniu Krzysztofa Bednarza na funkcję prezesa zarządu na czas wspólnej trzyletniej kadencji zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r., podała spółka. >>>>

Wittchen odnotował 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 36,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 48,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Getin Noble ustalił wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży na 73,7 mln zł brutto w wynikach skonsolidowanych za II kwartał br., podała instytucja.>>>>

Idea Bank odnotował 404,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 53,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja. >>>>

Idea Bank oczekuje, że w listopadzie będzie mógł poinformować o wynikach analiz związanych z ewentualnym połączeniem z Getin Noble Bankiem, poinformował prezes Idea Banku Tobiasz Bury. >>>>

Getin Holding odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1.>>>>

Vigo System podpisał z dr Włodzimierzem Strupińskim umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego spółka zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość inwestycji Vigo w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to maksymalnie 20,5 mln zł netto. >>>>

QuarticOn otrzymał od niemieckiego funduszu Acatis Investment wsparcie w wysokości 8 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na ekspansję na nowe rynki i dokończenie prac nad rozwiązaniem w modelu SaaS. Spółka jeszcze w październiku chce zadebiutować na New Connect. >>>>

Asbis wypracował w sierpniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 188 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 41% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe. >>>>

Ronson Development wprowadzi w poniedziałek, 24 września, do oferty 107 lokali w piątym, ostatnim etapie warszawskiej inwestycji City Link, podała spółka. >>>>

LiveChat Inc., spółka zależna LiveChat Software, zawarła umowę i zrealizowała transakcję zakupu domeny chatbot.com, podał LiveChat Software. >>>>

Aplisens zarejestrował spółkę Aplisens Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji, w której objął 51% udziałów, podała firma. >>>>

Unified Factory podpisał umowę z Nextbike Polska, największym w Polsce dostawcą i operatorem miejskich systemów rowerowych, podała spółka. >>>>